渣男老公酒吧執屍死性不改　性感女星「唔嬲反撐」終認蠢：太信他

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-07-11 10:30

29歲台灣性感女星「蛇姬」林采緹在2018年與男團「Under Lover」成員胡睿兒奉子成婚，卻在臨盆之際，胡睿兒爆出夜店撿屍遭起訴，2人於去年3月簽紙離婚。早前林采緹上清談節目曝光自己當時的心路歷程，坦言遭信任的人背叛，宛如天崩地裂，但也因為孩子快生了，所以盡量穩住自己的情緒，甚至還冷靜幫胡睿兒想辦法；最後因為胡睿兒一蹶不振，甚至讓她獨扛家計，才終於決定為婚姻畫下句點。

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林采緹在《單身行不行》中坦言，與胡睿兒之所以離婚，最大的爆點與「夜店撿屍案」離不開關係。回憶事發當日深夜，胡睿兒突然被叫去警察局做筆錄，直到他打電話坦承夜店事發過程，林采緹才知道發生了什麼事。當時懷孕9個月的林采緹，「嚇到覺得不敢相信，那種感覺很複雜。因為又快生了，當下會覺得，天啊我的人生好像下半輩子要毀了。」

面對許多人在她婚前非常不看好這段婚姻，林采緹表示，當時的自己真的是「200%信任這個人」，所以後面突然發生撿屍性侵案，她才覺得天崩地裂。不過為母則強的她也坦言，自己只有在事發當天崩潰而已，「因為小孩快生了，不敢有太多的情緒波動」；事發後，她不僅完全沒有痛罵老公，或與老公吵架，還跟他理性討論「所以現在是要找律師嗎？還是要怎麼樣？」試圖幫助胡睿兒找到解決方法。而這段被背叛的過程，讓林采緹不只失去愛情，也失去對人的信任。

林采緹回憶，撿屍案發生後，胡睿兒看起來非常憂鬱，即便自己內心也很痛苦，但她反而選擇安慰胡睿兒，默默決定要放下這段不好的回憶。可是當她決定要放下之後的1年半，胡睿兒不僅對性侵事件毫無懺悔之意，還會跟朋友用這件事開玩笑，甚至一蹶不振，連工作都不願意去找，讓林采緹照護小孩之餘，還獨扛家計。

林采緹坦言，種種因素讓她「即便跟胡睿兒躺在同一張床上，也完全不願意跟他發生關係了」。更讓她無奈地是，明明也已誠心與對方溝通，卻依然沒有得到絲毫的改進，才終於讓她決定為這段感情畫下休止符。結果胡睿兒一直等到她真的決定要離開的時候，才表示自己願意悔改，但失去的愛情，就再也找不回來了。

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