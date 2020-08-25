老公執屍都唔離婚？林采緹事隔兩年吐心聲　忍痛割席原因極心酸

女星林采緹今年3月與胡睿兒離婚，外界大都以為是因為男方曾經在夜店「執屍」，不過最近林采緹在接受訪問時則透露兩人離婚的真正原因。

林采緹與胡睿兒離婚的原因竟不是男方在夜店執屍？（點圖了解）▼▼▼

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林采緹日前接受Youtuber崔咪的訪問，透露自己的感情觀就是遇上喜歡的就會一頭栽下去，因此歷任交往的男友中，就算對方偷吃劈腿，因為很愛對方最後還是會選擇原諒，曾經交往過一位男友兩人同居四年，男方就偷吃了7、8次，導致後來她變得很神經質，就連作夢都會夢到男方在偷吃，不過因為當時很愛對方，所以一直容忍不想分手。

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林采緹與胡睿兒交往時，雖然對方平時很愛去夜店玩，但大都會帶著她一起去，因此讓她覺得很有安全感，直到她懷孕時，胡睿兒去夜店發生撿屍事件，雖然她知道此事後，覺得很震驚不敢相信，但是後來還是說服自己相信對方是因為喝醉才會一時受不了誘惑，而且再加上懷有孩子，為了維持一個完整的家庭才選擇原諒，但兩人最後還是離婚，是因為她覺得在撿屍風波發生過後，胡睿兒沒有痛徹悔悟，依然很做自己，加上生活上有些摩擦，經過一年多磨合溝通，她最終覺得對方並不是「我想走一輩子的人」，所以才下定決心離婚。

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