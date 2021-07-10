港男花$2萬參加人生課程　朝10晚12唔返工　女友憂被洗腦：好恐怖

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-07-10 16:00

很多人都會報讀各種課程，增值自己，但有網民在討論區指，其友人的男友近日花2萬元報讀一些人生課程，不但由早上10時上到午夜12時，甚至為了上堂而不去上班，形容他「成個人變得好恐怖」，擔心他被騙財又洗腦，「點樣可以唔畀條仔再去？」。

有港男近日花2萬元報讀一些人生課程，不但由早上10時上到午夜12時，甚至為了上堂而不去上班，女友形容他「成個人變得好恐怖」。（《軟飯男》劇照）

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有連登絲打在討論區以「朋友個男朋友上緊啲奇怪洗腦course（課程）」為題發文，指該男友近日參加了1個人生課程，在觀塘某工廠大廈授課，內容包括教授如何愛自己和別人，以及為自己設立目標，每日返到家中都要做功課。朋友形容男友參加課程後變得很正經，「會見到個男朋友好明顯唔同晒，但個感覺係好奇怪」。樓主又指課程設有畢業禮，朋友都有參與其中，但見到「班人講完感想之後攬住一齊喊」，令她感到更奇怪。

樓主表示，課程設有3部份，學費高達2萬多元，其中1部份的課堂要整個星期由早上10時去到午夜12時，令該男友不能上班，惟女友勸他不要上課時，「佢會好激動」。樓主直言所謂的人生課程「勁似啲傳銷」，擔心他被騙財兼洗腦，遂替朋友詢問網民意見，希望找到方法勸男友不要再參加。

帖文引起熱議，網民各有睇法，有人認為課程含催眠成份，令人當局者迷，但有的指課程實用，或者能改善面對人生的態度，不過亦認識有參加者很快打回原形▼▼▼

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