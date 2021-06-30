空姐老婆捉姦怒打情婦　律師老公急護小三　結局大反轉嚇傻網民

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-30 21:00

最近內地網上瘋傳1段正宮妻子在停車場「捉姦」的片段，片中正宮怒扯丈夫身後女子的頭髮，指責對方是情婦，而男方全程維護女子，又直言如果不是父母出面游說，他早就與妻子離婚。不過，影片引來網民討論後，有指涉事妻子後來私下發文，聲稱已經與丈夫和好，劇情180度大反轉。

內地網上最近瘋傳1段「捉姦」片，據稱是妻子（黑衣）與丈夫的情婦（白衣）當面對質，更動手打人。（微博影片截圖）

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據悉事發於江蘇省無錫市，在網上流傳的片段中，身穿黑色上衣的正宮妻子帶着女性友人到停車場「捉姦」，她一手拉扯着另1名穿着淺色上衣的女子的頭髮，不停哭訴自己與丈夫已結婚6年，育有2名兒子，怒斥該女子做第三者破壞家庭，甚至她自己也有丈夫和女兒，男方則全程護着情婦，勸妻子放手。

兩夫妻後來互揭家事，丈夫先問道「我媽躺在病床上時，你們家幹什麼了？」，妻子隨即反問「我爸死的時候，你在幹什麼？」。過程中，被指是「情婦」的女子一直躲在男子身後，並否認是小三，大叫「妳搞錯人了」，但正宮都沒有鬆手，又指丈夫已承認2人的「姦情」。

有指涉事妻子後來在朋友圈發文，稱與丈夫已經和好，劇情180度大反轉。（網上圖片）

片段很快在網上掀起熱議，不少網民狠斥男方拋棄糟糠之妻，「不管挽回不挽回，起碼得出這口惡氣」、「男人出軌護小三就是確實不對」、「惡臭男」、「反正都過不下去了，幹脆讓他身敗名裂」。當大部份人都紛紛勸正宮與「渣男」離婚之際，有網民卻上傳1張聲稱是該名妻子在微信朋友圈的帖文，其中提到要為「在無錫地下停車場視頻事件傳播所造成的不良影響澄清」，更指2人已和好，希望網民不要再就此事造謠，讓不少人大跌眼鏡。

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