最強子宮？性感美女做凍卵揭驚人卵子數量　醫生警告：要好好避孕

台灣女星徐凱希去年做了凍卵手術，她一口氣取出43顆卵，數量之多也讓院方十分驚訝，還告訴她「徐小姐，我們覺得妳應該好好避孕，不是來做凍卵」，原來一般人能取到20顆就已經算多，沒想到她的卵子數量竟是常人的2倍，因此只要一次取卵手術就能直接搞定。



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徐凱希說，前幾年子宮有長過息肉，後來開刀處理，「可能就是因為我子宮活性太高，太營養了才會長息肉」，她之前從未做過相關檢查，卻因為做了凍卵，意外得知自己原來是容易受孕的體質，「醫生幫我照超聲波的時候，看到我有很多濾泡，就有猜到我應該會取到比較多卵。」最後她凍了38顆卵，費用在10到15萬（台幣）間，另外每年再付8千到1萬的管理費。

提到凍卵動機，她表示現在想全力衝刺事業，但又不想被所謂的生育黃金期給綁住，「傳統觀念會覺得女生過30歲就該結婚生子，因為高齡產婦很辛苦，那我不如就先買個保險，不一定會用得到，但當我有需要的時候，起碼會有條退路，人生不會留下遺憾。」認為凍卵可以減少時間帶來的壓力，讓她更從容面對生育這件事。

她表示男友也支持她的決定，「我不想到時候後悔沒做這件事，因為卵子的黃金時間就是30到35歲，剛好就是我現在的年紀，那就趁現在趕快去做。」她笑說還沒想過幾歲要當媽媽，但她希望先結婚再來生小孩，「我不喜歡人生有意外，習慣一切按步就班來。」

而在防疫期間，她收到朋友送的樂高積木，不知不覺玩上癮，其中難度最高的蝙蝠車花了她3天時間才完成，她說先分類很重要，不然真的會眼花撩亂，「小秘訣是要適時轉動組裝說明書，搭配模型一起組裝也會容易很多。」

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