台跨性別網紅罔腰無子宮懷孕　專家齊發聲　衛福局：涉廣告可處罰

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-19 20:18

台灣跨性別網紅「罔腰」在IG宣布懷孕，上載超聲波照片及大曬孕肚，引起網民熱議，許多人質疑沒有子宮如果懷孕，其男友解釋有醫生幫助做「人體測試」，未料引來更大爭論，多個專家提出理據指罔腰不可能懷孕，甚至連疫情指揮中心都要回應事件。不過，當局指事件目前看起像是誇大訊息，台灣未曾批准移植子宮的人體實驗，如果發現當中涉及醫療廣告會作出處分，更指衛生福利部已介入調查。

罔腰上載照片宣布懷孕，原打算分享喜悅，但被不少網民質疑。（「wen810615」IG圖片）

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台跨性別網紅罔腰昨（18日）分享懷孕喜悅，曬出１張寶寶的超聲波照片，及被男友從後抱住她孕肚的甜蜜照，惟有不少網民質疑，本是男兒身的罔腰沒有子宮，為何能成功懷孕。後來她的男友解釋，有醫生正在做醫學研究，故他們接受了這項人體測試。網民提出多個質疑，包括希望她出示「媽媽手冊」證實懷孕，但罔腰稱周六才有，男友又指因為是人體實測，所以和自然懷孕有所不同。

而罔腰雖然模糊了照片中的醫院名稱，但涉事的高雄醫學大學附設中和紀念醫院隨後駁斥，並沒有做任何無子宮者受孕的人體實驗，超聲波照片不是該院的儀器做出來的，單據應是內科系的檢查單，而非婦產科開的，連台婦產科名醫蘇怡寧也指因事件收到不少查詢，他直接回應「我祝福你但不要鬼扯」，及後更有多名專家出來澄清，認為罔腰不可能懷孕。

罔腰上載照片宣布懷孕，原打算分享喜悅，但被不少網民質疑。（「wen810615」IG圖片）

茂盛醫院生殖醫學中心院長李茂盛表示，罔腰是變性者，故沒卵巢提供卵子，也沒有子宮讓胚胎着床，「真的不可能懷孕」。他解釋如果是做試管嬰兒，要取出卵子後和精子體外受孕，再將胚胎植入子宮內，才有機會着床懷孕，胚胎要在良好環境下才能着床，隨便放是不可能着床的，腹腔是無法模擬成子宮的。

台灣婦產科醫學會理事長黃閔照亦提到從超聲波照片看，胚胎是在子宮着床，但台灣並沒有子宮移植案例，又提到醫學上的「無子宮懷孕」有2種方式，一是代母，二是子宮移植，前者在台灣不合法，後者即使外國有小量個案，但也只限於移植到健康女性身上，始終男女骨盆構造不同，如做到「可能是世界首例」。

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台灣性別不明關懷協會理事長吳伊婷亦表示，台灣未有跨性別懷孕試驗的人體計劃。她提到今年1月刊登的醫學期刊《JAMA Network Open》，表示外國有91%的跨性別女性都希望能有人工子宮或植入子宮，繼而有懷孕可能，惟即使在外國也只停留在理論層面，呼籲民眾切勿輕信相關說法。

台媒在今日的疫情發布會上向台灣中央疫情指揮中心指揮官陳時中詢問此事，醫療應變組副組長、有「百萬網紅」之稱的羅一鈞被點名回應，他說台灣並沒有批准醫院進行人體實驗，該網紅提到的醫學中心亦已作出澄清，如果網紅提及的訊息涉及醫療廣告及醫療業務招攬，會依法開罰。目前看來事件比較像是誇大訊息，或網紅為媒體效果而做，後續發展會由衛福部醫學司處理。衛生福利部醫事司司長劉越萍醫生稱，目前未有批准過任何子宮移植人體實驗，會介入調查是否有違法偷做的情況。

台灣疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞因為去年拍攝防疫影片時，創下461萬高點擊率，故被當地傳媒稱作疾管署網紅。

（綜合）

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