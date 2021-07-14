消委會卸妝液測試　推介11款5星之選　MUJI無印$68一支性價比最高

【消委會 / 卸妝 / 5星之選】卸妝是肌膚保養中重要一環，如果做得不徹底，分分鐘引起皮膚問題。消委會測試市面上40款卸妝產品，其中8款的卸妝效能達滿分，而整體評分則有11款成為5星之選，最平僅68元一支，性價比相當高！
消委會是次測試40款不同類型的卸妝產品，包括19款水油混合性卸妝液、10款油性卸妝液和11款水性卸妝液，售價由$48至$355；測試項目包括卸妝效能、防腐劑含量、標籤資料和產品品牌是否提供環保回收服務。
按圖睇清5星、4.5星之選及表現較差的卸妝產品▼▼▼
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消委會提醒市民選購卸妝產品時，應細閱產品成份和標籤資料，並按自身的化妝習慣及需要，例如有否使用防水防油化妝品、皮膚狀況等，購買適合的卸妝產品；如有濕疹、玫瑰痤瘡（Rosacea）或皮膚過敏等問題，則避免選擇一些含致敏防腐劑的產品。另外，應按包裝指示在限期內用完，避免因開封太久，產品與空氣或皮膚接觸從而增加微生物滋長的風險。
11款止汗劑及體香劑測試結果▼▼▼
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同場加映：消委會30款防曬液效能大測試▼▼▼
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同場加映：消委會變頻式分體冷氣機測試▼▼▼
14款冷氣機檢測結果及評分▼▼▼
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至於要如何應對，食物安全中心有以下3點建議▼▼▼
20款氣體熱水爐價錢與總評分▼▼▼
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消委會就提醒市民，在選購及使用氣體熱水爐時，應注意以下事項：
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