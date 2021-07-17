驚覺床底有異物在動　女子伸手一摸嚇到崩潰：17條小蛇圍着媽媽

感覺到床底有異物，應不應該伸手探個究竟？美國有女子準備睡覺前，看到床邊地毯上有一團毛茸茸的物體，她一伸手去摸竟然動起來，仔細看清楚竟然是17條小蛇正圍着母蛇，嚇得她立即找丈夫求救。



美國女子準備睡覺前，看到床邊地毯上有一團毛茸茸的物體，她一伸手去摸竟然動起來，仔細看清楚竟然是17條小蛇正圍着母蛇，嚇得她立即找丈夫求救。（facebook圖片）

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居住在美國奧古斯塔市（Augusta）的女子翠西（Trish Wilcher)，周日（11日）晚上準備睡覺時，意外發現床底下竟有一團毛茸茸的異物，她伸手想摸一摸，這團異物即動了起來，其後另一團異物亦在動，此時她才驚覺是蛇，並立即找來丈夫麥克斯（Max Wilcher）來抓蛇，結果共捉到17條小蛇及1條母蛇，並將牠們帶到小溪附近放生。

當時她把這恐怖的場面拍下並放在facebook分享，驚呼「不確定剛剛抓到的是不是最後一條，今晚嚇得都不敢睡了」，又指現在不敢在家中隨意走動，坐在哪裏都感到不舒服，「我應該要找心臟病專家」。

喬治亞州自然資源部生物學家索倫伯格(Daniel Sollenberger)表示，蛇進入民宅在當地不罕見，小蛇常常「捐窿捐隙」進入屋內或車庫，而網上流傳蛇聞起來的氣味像青瓜，「但真正的味道非常難聞」。

突然見到有蛇已經令人極度懼怕，更何況要與毒蛇共處一室？台灣1名人妻在網上發文，表示在家中的蛋籃上看到1條眼鏡蛇，丈夫隨即聯絡消防局，並吩咐妻子「盯着牠」，結果人妻果然「聽話」，留在原處獨守着眼鏡蛇半小時，其後才有蛇王到場把毒蛇捉走。



有台灣人妻在網上發文，指日前在店內的蛋籃發現眼鏡蛇，丈夫卻叫她「盯着牠」，結果她與蛇共處一室半小時。（fb「爆怨2公社」影片截圖）

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