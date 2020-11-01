驚嚇！台女半夜大戰廁所老鼠　12小時後打開馬桶蓋：佢仲喺度！

自新冠肺炎疫情爆發以來，先蓋廁板再沖廁已成為不少人的生活習慣，但回到家裏許多人都不會這樣做，沒料到竟會惹來「不速之客」亂入！有台灣女生日前在討論區圖文並茂分享「人鼠大戰」的恐怖故事，她指半夜有隻老鼠在廁所出現，經過一輪又一輪的激烈對峙及射水激戰，老鼠竟然展示其跳水本能，完美降落馬桶遁水道，當台女以後廁所老鼠終於離開，沒料到12小時後掀開廁板查看馬桶情況，竟然見到老鼠仍在暢泳！

台灣網民在Dcard討論區分享，凌晨跟老鼠搏鬥的驚險過程。（Dcard圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名台女日前在Dcard討論區，以「強烈建議大家真的要蓋馬桶蓋」為題發文，指事情發生於凌晨3時半，她一如往常躺在床上滑手機準備睡覺，突然傳來東西掉落的聲響，便走到廁所察看，發現置物籃竟離奇掉在地上，抬頭一看就發現有隻老鼠在毛巾架上跟她對眼，沒想到歷時10多小時的人鼠大戰正式展開……

按圖看台女大戰廁所老鼠經過：

+ 31 + 31 + 31

帖文一出隨即引起網民熱議，不少網民只看樓主的文字和圖片，也能感受到當時緊張的氣氛，又驚嘆「原來老鼠懂跳水又懂潛水的啊！」笑言迪士尼應開拍新電影，名為「我與鼠鼠的跳水日記」。有網民則指，一直認為蓋馬桶只為沖水時不讓細菌亂飛，但這件事「絕對比細菌什麼的還要有說服力」。

老鼠同人類不是每次見面都要喊打喊殺，外國就有網民發現小老鼠睡大麻葉堆食上癮，決定「扣留」牠助戒毒。

👇👇小老鼠「Take嘢斷片」現場👇👇

+ 4 + 4 + 4

👇👇其後戒毒過程逐格睇👇👇

+ 2 + 2 + 2

同場加映：正義貓衝診所救毛孩👇👇👇