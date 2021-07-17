印度女童墮15米深井　30村民想救人卻因塌牆同時跌入井　11人慘死

印度中央邦有村民想救墮井女童，卻演變成同時墮井的大事故。當地傳媒指，出事村莊有女童玩耍時跌入1口有50呎深（約15米）的水井，約50名村民趕至救人，其中約30名村民救人心切，站在水井上的護牆附近，打算落水救人之際，突然間護牆崩塌，他們全部跌入井內。事件引起全國關注，已有11人遇難，19人獲救，搜救工作仍在繼續，警方相信事故起因是水井護牆無法承受這麼多人才突然倒塌，總理莫迪宣布向死難者家屬提供經濟援助。



印度中央邦約30名村民想營救1名墮井少女，其間出現意外全部人墮井，造死11人死亡。（「ANI」Twitter圖片）

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事發於7月15日傍晚6時左右，中央邦維迪沙市（Vidisha ）附近1條叫Lal Pathar的村莊，有名8歲女童在水井附近玩耍時不慎墮井，亦有消息指墮井的其實是1名男童。有村民得知女童墮井後，消息馬上傳遍整個村落，晚上7時半至8時左右，約50名村民前往營救，其中約30人圍在覆蓋水井的護牆上，部分人想爬落井救少女，部分就靠着護欄支援落水村民、有部分人在圍觀，該口井深50呎（約15米），水深20呎（約6米）左右。

有目擊者形容，當時水井護牆突然倒塌，約30名村民同時跌落井中，隨後警方及政府救援人員到場，至晚上11時，再有1部拖拉機及4名警察意外滑落水井內。其後當局派出1支國家災難救援隊及國家災難響應部隊組成的隊伍到場支援，其中2名獲救者透露，他們是被其他村民用繩索救出。

大批救援人員出動，用挖泥機等清走水井附近碎片泥沙。（網上圖片）

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現場畫面所見，大批救援人員站在水井附近，出動挖泥機等清空碎片救人，救援人員從井裏抬走遇難者遺體。中央邦首席部長Shivraj Singh已下令徹查事件。

事件引起全國關注，事故至今已造成11人死亡，19人獲救，當地傳媒指，其中1具從井中取出的屍體，相信是最先失足跌入水井的兒童。警方相信，事故起因是水井護牆建在鬆散的泥土上，無法承受這麼多人的重量，導致突然倒塌。印度傳媒引述消息指，井內可能還有人被困。不過當局認為井裏應該已無人被埋，但會繼續救援行動，直至抽出所有井水，清理井底確保無人被困。

印度總理莫迪向遇難者家屬致哀，並會向家屬提供20萬盧比援助。（「PMO India」Twitter截圖）

事發後，印度總理莫迪宣布為每位死者的家屬提供20萬盧比（約2萬港元）援助。較早前中央邦首席部長Shivraj Singh已宣布為遇難者親屬提供50萬盧比（約5.2萬港元）。是次意外令網民大呼可怕，稱難以想像在漆黑環境下同時有30人跌落水井。

有村民批評罪魁禍首其實是地方政府，因為那口水井是附近700個家庭的唯一水源，每天都有大量村民前往打水，導致水井的護牆如此脆弱，村民一早向村長及村委會的人反映此事，而最先跌落井的小孩，正因為走近護牆塌陷位置才會失足。

（綜合）