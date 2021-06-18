印度大象大鬧婚禮　翻車撞帳篷全場逃跑　網民得悉真相後鬧爆新郎

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-06-18 07:00

印度日前有大象大鬧婚禮，更將現場大型帳篷、汽車等翻倒，場面非常驚險，在場的新郎及賓客逃跑四散。當地警方指，大象應該是被婚宴現場的炮仗聲嚇至失控，事後已被馴象師安撫，事件中無人受傷。警方還透露其實是新郎從其他縣請來大象為婚禮助陣，用來接送新人。該段影片在網絡瘋傳，一度有傳大象騎手當場死亡，網民得悉真相後紛紛鬧爆該對新人奴役大象，婚宴環境根本不適合大象前往，擔心意外後大象的安危。

大象在婚禮上橫衝直撞，場面驚險。（Twitter影片截圖）

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印度網上近日瘋傳1段影片，北方邦安拉阿巴德市（Prayagraj）11日一場大型婚宴上，有大象在現場大搞破壞。大象撞向「Pandal」（印度教於宗教儀式中臨時搭建的大帳篷，用於婚禮等場合），然後走到一旁用鼻子推翻車子，坐在大象上的人完全控制不住牠，現場非常混亂，全部人四散逃命。大象在現場橫衝直撞，有男子更要將馬車拉開，避免馬兒和大象接觸，當時更有傳言指騎在大象的人在事件中死亡。

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印媒報道，婚禮的新郎哥叫Anand Tripathi，他為了婚禮專程將大象由納拉延普爾縣（Narayanpur ）帶到阿姆拉普爾縣（Amlapur）助慶，原本希望安排大象接送新郎及賓客們，並想騎住大象出場，但大象似乎被現場炮仗聲嚇到，推翻了多輛車子。新郎在大象失控後逃離現場，當地森林部門及警員其後合力控制住大象。

警方隨後證實事件發生於一場婚禮上，幸好無人受傷，但造成大量財物損失。警方表示炮仗聲一響大象突然變得激動，一下子橫衝直撞，不但損毀車輛，還有幾輛單車和「Pandal」被撞爛，事件令在場賓客極度恐慌。新郎和賓客都跑開逃命，最終馴象師設法令大象平靜下來。警方亦澄清之前社交媒體瘋傳的假消息，有傳騎大象的人在事件中喪生，事實上該名男子沒有受傷。

然而，網民得悉大象是被安排為婚禮助興時，馬上炮轟該名新郎，認為新人奴役大象，「不要將大象當成罪魁禍首一樣責怪牠們」，更擔心起大象的安危。有網民批評當地人「以傳統名義折磨動物」，但有人稱北方邦的婚禮文化上沒有叫大象助興的傳統，相信只是新人的決定。

網民點睇：

（綜合）

印度1名象夫25年來與大象布拉瑪達丹（Pallat Brahmadathan）合作無間，早前象夫病逝，大象特地徒步2小時前往奔喪。（YouTube「Ulsavakeralam」影片截圖）

按圖看大象感人送別過程：

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2020年，德國哈雷的動物園迎來一個感人時刻，大象媽媽Pori相隔12年再和女兒及孫女重逢，未料牠們很快認出對方，更隔住鐵欄用鼻子問好，更令人驚訝的是，Pori很快就和兩隻從未見面的孫女親起來，只有1歲的孫女Elani更走到婆婆肚子下想喝奶，畫面令飼養員動容。大象群屬母系社會，當地的動物園正為大象計劃搬遷，希望同一族群住在一起，Pori三代同堂，園方認為是大象飼養業的重要一步。

Pori和女兒Tana很快相認，更伸出象鼻問好。（「Zoo Halle」fb圖片）

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細孫女Elani主動親近婆婆，還貼近婆婆乳頭想喝奶。（「Zoo Halle」fb圖片）

50歲的亞洲母象瑪拉（Mara）過去25年住在阿根廷一個擠迫的動物園內，經過保育人士幫助，牠終於跨越2700公里移居到巴西的大象庇護所，在遷移的過程意外地揭露瑪拉小時候原來在馬戲團長大，轉手後曾備受虐待，甚至因而失控殺死訓練員，經過坎坷的前半生，瑪拉終於可以在新地方展開生活。

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受困逾35年 營養不良腳甲裂 「世上最孤獨大象」終可離開動物園