屯門DONKI｜盤點5大優點　走出洗腦歌地獄　拍埋多間日牌變日本遊

【DONKI／屯門DONKI／DONKI TUEN MUN／驚安之殿堂】全港最大的DON DON DONKI屯門市廣場分店今早（20日）10時開幕，不少市民在開店前已排隊等候。《香港01》記者今次到屯門分店「朝聖」，與其他DONKI分店比較，屯門店明顯有5大優勝的地方，例如過去一直被「DON DON DONKI」主題曲洗腦的客人，在屯門店購物時，間中也許能聽到其他音樂，逃避「單曲循環地獄」。



DONKI屯門分店今早10時開幕，店內設屋台、物產等3大專區，並以火車旅行作主題。（01記者攝）

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過去居於香港大西北市民都要到荃灣或尖沙咀分店，今次DONKI首次進駐屯門，隨即吸引大批街坊到場一看。作為佔地最大的分店，通道空間較為寬敞之外，採用火車旅行為主題，各區貨品特色顯然易見，其間更可聽到火車在鐵軌行駛的聲音，令人猶如置身日本火車站中。

按圖即睇DONKI屯門店5大優點▼▼▼

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同場加映：DONKI屯門店特色兼豪華之選▼▼▼

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Don Don Donki屯門市廣場店

地址：屯門市廣場1期UG層

營業時間：星期一至日早上8時至凌晨1時

開幕日期：2021年7月20日早上10時



DONKI屯門店今早開店前已現排隊人潮，有屯門街坊在網上留言表示感嘆，擔心市中心將會被人潮掩沒！▼ ▼ ▼

