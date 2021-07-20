屯門DONKI｜開幕前已打蛇餅　居民憂逼爆：未來1個月都避免去屯市

【驚安之殿堂／屯門市廣場／塞車／人龍】DON DON DONKI屯門市廣場店於今（20日）早10時正式開幕，該分店面積達到2618平方米（約2.8萬呎），為全港最大，並以「乘搭火車出發日本旅行」為主題，相信對不少「思鄉」的香港人而言十分吸引！不過作為「大西北」首間DONKI，相信會吸引大量市民前來購物，令居民擔心屯門市中心將會逼爆



DON DON DONKI 屯⾨市廣場店於今日（20日）開幕。（資料圖片）

DON DON DONKI 屯⾨市廣場店設有多個不同區域！▼ ▼ ▼



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不過對於DONKI進駐屯門，一班「屯門牛」卻似乎感到絕望，皆因DONKI吸引人流的能力極強，令屯門居民都表示「今日冇咩事唔好嚟市心」，但感覺更加悲觀的大有人在，說「起碼3個月唔出得去」、「未來1個月都避免過屯市」、「係以後冇咩事都唔好嚟市中心」。

有網民分享排隊人潮照片！▼ ▼ ▼



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屯門市廣場DONKI今早正式開幕前，已經有大批網民在門口排隊等待進入，有網民在facebook群組「屯門牛」發文分享於9時半拍到的照片，可見人龍已經「打晒蛇餅」。不少網民都認為情況誇張，直言「使唔使呀？」、「前世未去過？」、「有金執咩？咩都排，浪費人生」、「排完DONKI之後去壽司郎再排」。

至於在facebook群組「屯門公路塞車關注組」早在昨日已經有網民警告，「聽日（20日）冇咩事，唔好嚟市中心」，預示DONKI開幕定必令屯門市廣場逼爆。不少網民亦都留言表示感嘆，認同市中心將會被人潮掩沒：

【點擊下圖放大即睇網民留言 ▼ ▼ ▼】



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同場加映：Donki驚安之殿堂｜連登仔倡觀塘開分店 網民批：塞到馬路都係人【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



Donki驚安之殿堂｜連登仔倡觀塘開分店 網民批：塞到馬路都係人

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經典重點：Donki將軍澳分店開幕時已經人山人海【點擊下圖放大立即重溫▼ ▼ ▼】

