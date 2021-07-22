網紅油站玩煙花棒兼吸煙　IG放相打卡稱「壞過凱婷」　網民：玩命

油站內燃點火種絕對是玩命之舉，一旦發生意外隨時釀成嚴重後果！有本港攝影師日前在社交平台上載多張人像照，只見相中女模特兒在油站範圍內玩煙花及吸煙，引起網民關注安全問題，直言猶如「玩命」，不過經網上熱議後，攝影師及模特兒亦已迅速刪除帖文。



有攝影師在Instagram上載一系列作品，顯示1位女模在油站範圍內，以及相距1條車道的位置，舉起2支正在燃點、俗稱「仙女棒」的小煙花棒。（Instagram截圖）

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有網民在連登討論區以「【有圖】龍友係油站玩煙花」為題發文，指有攝影師近日在Instagram上載一系列作品，顯示1位女模在油站範圍內，以及相距1條車道的位置，舉起2支正在燃點、俗稱「仙女棒」的小煙花棒，而另一照片則顯示露肩的女模正坐在油站的欄杆上呼出煙圈，疑似正在吸煙，讓樓主忍不住質疑「好癲，條女同個龍友都黐線，一陣玩到爆炸點算」。

露肩的女模正坐在油站的欄杆上呼出煙圈，疑似正在吸煙。（Instagram圖片）

至於女模特兒亦有在其擁有2.1萬名追蹤者的IG，貼出同一場景的圖輯，有網友在照片下留言質疑在「油站放煙火」，她則「玩嘢」回應稱「壞過凱婷」。而其他網民看到這批攝影作品都頓時嚇窒，認為此舉非常危險，「後面2個職員驚到腳都震埋」，又指如果個個跟她們這樣「打卡」，油站隨時爆炸，「油站周圍都係油漬，真係唔係講笑」。

執業大律師陸偉雄接受《香港01》訪問表示，油站範圍有貼出告示列明「不准吸煙」，但由於只有照片或影像，就很難在毫無合理疑點下指控吸煙，相中人以「只是吸煙動作」為辯解，因此除非現場即時截停，否則都難以入罪。

至於燃點「仙女棒」方面，陸偉雄受訪曾指，若蠟燭成份內含有火藥，即屬犯法，又指雖然蠟燭及滴滴金含有火藥較少，但管有、燃放或販賣即屬違法。

根據香港法律第295章《危險品條例》第六條，非法藏有煙花爆竹，最高可罰款2.5萬元及監禁6個月；根據《簡易治罪條例》第四條，任何人燃放煙花爆竹，以致對任何人造成損害或危險即屬違法，可罰款500元或監禁3個月。

港女KOL酒店慶生玩仙女棒火花四濺 回應批評仲惹火（01製圖）

早前有港女網紅在尖沙嘴1間酒店房間內跟約7名友人慶祝生日時，點燃俗稱「仙女棒」的小煙花棒，畫面「火花四濺」，引起網民關注安全問題。該KOL其後在Instagram回應事件，稱不理解如此多人留意自己，她只是「做自己中（鍾）意嘅事」。



從影片可見，至少8人在酒店房間內圍圈，每人拿起一支俗稱「仙女棒」的煙花玩意並燃點起來。（影片截圖）

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TVB女藝人公眾泳池影相打卡放IG 網民質疑違法

無綫（TVB）女藝人黃紫恩（Jojo）早前到公眾泳池「擺pose」拍照，並放在Instagram上，結果被網民轉載至討論區熱烈討論，質疑她違法。康文署回覆《香港01》查詢表示，泳池範圍有張貼不准攝影的告示，職員若發現有人在泳池範圍內攝影或拍照，會勸喻有關人士停止，並在有需要時採取進一步行動。



TVB女藝人黃紫恩早前到公眾泳池「擺pose」拍照，並放在Instagram上，結果被網民轉載至討論區熱烈討論，質疑她違法。（IG「jojotszyan」圖片）

更多黃紫恩靚相▼▼▼

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同場加映：氣質型韓國網紅陽光笑容超燦爛 IG大派福利泳衣照勁吸睛！



「박선영」是擁有多達39萬粉絲的韓國網紅！（IG「s_ylll」圖片）

來自韓國的清純系氣質美女「박선영」（IG：s_ylll）。「박선영」看上去已經令人有清爽的感覺，而且笑容令是令人覺得心花怒放可以忘記煩惱！

