飛鵝山自殺崖邊騎膊馬拍照　普通話男女玩命打卡　網民批累人害己

近日秋高氣爽，最好就是遠足郊遊，但上到高山，千萬不要做出「一直在玩命」的動作！一段影片近日在網上瘋傳，只見一對說普通話的男女在飛鵝山「自殺崖」附近，做出騎膊馬動作，旁邊的同伴為他們拍照。網民都批評2人行為瘋狂，又指山頂風勢相當大，「一有意外就累人害己」。

一對年輕男女在飛鵝山崖邊，女子坐在男子的膊頭上，前方的朋友則為他們拍照。（影片截圖）

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相關片段昨日（19日）於facebook流傳，片中一對年輕男女在飛鵝山崖邊，女子坐在男子的膊頭上，前方的朋友則為他們拍照，一群人都以普通話溝通。拍照完畢後，男子彎下腰讓女子落地，但動作看來並不熟練，場面相當「牙煙」。

拍片者表示，當時山頂的風勢超大，批評兩人的行為非常危險，「一有意外就累人害己，後面就係自殺崖」。有網民亦直斥自私缺德，有事起來隨時連累營救他們的消防員，「啲人玩命又要人救」、「出事累消防呀！」

早前馬鞍山亦有一名大媽全身赤裸坐在山澗旁，下水浸浴，大膽的行為令網民超級傻眼😱▼▼▼

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做得行山友，尊重大自然是基本事，可惜常常有部份行山人士破壞環境，例如過去曾經有人爬上歷史悠久的岩石和古樹，甚至到水庫暢泳▼▼▼

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