電陶爐突開啟　5分鐘內燒着雜物全屋冒煙　「兇手」竟是百厭貓

家有寵物的人也明白，外出前若沒有收好有用物品，回家開門時隨時迎來一場「災難」。台中有貓主上月未有拔除電陶爐電源便外出，主子獨自在家走動時意外按開電陶爐開關，爐面不斷加熱，燒着放於上方的雜物，短短2分鐘內便起火冒煙，幸屋主及時回家撲熄，沒有造成傷亡。



台中上月有住宅單位發生火警，貓咪意外按開電陶爐開關，導致爐面的雜物被燒着起火。（fb「臺中市政府消防局」影片截圖）

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臺中市政府消防局早前上載閉路電視影片，顯示當地1個住宅單位上月發生火警的經過，而起火原因竟與貓咪有關。帖文指出，養有2隻貓的屋主在家中儲物櫃面放有電陶爐，惟已閒置至少1個月，爐面上亦放置膠籃及煮食用的鍋具器皿。

閉路電視片段還原事發經過，原來屋主離開單位時未有拔掉電源，貓咪「黃大瑪」趁主人離家後即到處走動「巡視」，一跳便躍到放有電陶爐的木櫃上，更好奇地一腳踏上爐面，意外觸碰電陶爐開關，發出「嘟」的聲響。

意外驚險經過逐格睇

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「黃大瑪」聽到聲音後似是發現不妥，急急跳回地上，但爐面已開始加熱，1分鐘後上方的膠籃隨即冒煙，其後更因高溫而起火。短短5分鐘內單位已濃煙密布，引來大廈管理員注意，隨即通知屋主及報警。幸好屋主及時返回，在消防員趕至前自行將火撲滅，並無造成傷亡。不過起火電陶爐左邊的衣櫃及上方的吊櫃亦被燻黑，爐面亦留下被燒熔的膠漬。

台中消防指，「兇手貓」黃大碼「事後裝萌，滿臉無辜」，與屋內另一黑貓均平安。消防局遂貼出事發影片，提醒一眾主人離家前須確保已拔掉爐具的電源，同時應保持電陶爐爐面淨空，避免家人或寵物誤觸開關導致啟動加熱。至於使用各種爐具前，則應詳閱使用說明書。

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