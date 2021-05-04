老爺探訪見貓Ｂ批「黑貓剋佢」要求送走　新抱嬲爆拒絕：憑咩嘢？

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-04 10:00

「領養代替購買」的口號現時已經耳熟能詳，不少主人都願意給流浪動物一個新家，或者經友人收養貓狗，但日前有人妻在網上發文抱怨，指自己與丈夫近日收養了朋友家中貓咪誕下的黑貓BB，未料老爺到訪時竟指「風水佬話佢今年唔應該接觸黑貓」，堅決要兒子及媳婦換其他毛色的貓，或者將黑貓轉送他人，氣得樓主大罵：「憑咩嘢？」

有人妻發帖指最近與丈夫收養1隻黑貓BB，卻被老爺反對，原因竟是風水佬指黑貓不利其運程。（《銀座黑貓物語》劇照）

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該名人妻上月26日在香港討論區以「老爺話黑貓克(剋)佢，叫我地送咗隻貓畀人」為題發帖，表示上月朋友家都的貓咪誕下了數隻小貓，便問她和丈夫是否願意收養，夫婦很快便答應，將其中1隻黑貓BB接回家中。

不過，人妻表示老爺某天到他們家探訪作客，看到小黑貓便非常不滿，「話唔知邊度個風水佬話佢今年唔應該接觸黑貓」，要求他們養其他毛色的貓咪，或者直接將黑貓送養；惟人妻表示，老爺平均每周只會到他們家2、3次，不禁怒斥：「憑咩嘢要我哋送走喵喵？」

老爺要求兒子夫婦將黑貓送養，或者轉養其他毛色的貓，令媳婦大感不滿。（《仇老爺爺》劇照）

網民紛紛安慰樓主，直斥其老爺過份野蠻和迷信，「妳老爺又唔喺度住，叫佢少啲上嚟囉」、「妳屋企妳話事，除非層樓係妳老爺嘅」，又建議解決方法，以其人之道，還治其人之身，「求其買舊風水擺設，話高人睇過」、「妳搵另一個風水佬同佢講黑貓旺佢啦」。然而，也有少數網民認為與老爺的關係更重要，「既然佢仲會上嚟，咪就就佢囉，等佢走咗再養囉，貓嘅野，隨時養都得啦」、「貓重要定人重要，自己諗下」。

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