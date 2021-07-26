22歲台男網約32歲女性交　嫌貨不對辦講價被拒　報警反招超慘下場

台灣新冠肺炎疫情雖稍為緩和，但仍不可鬆懈，當地部份特定娛樂休閒場所須停業關閉。1名22歲台男上周五（23日）在網上相約1名女子進行性交易，約好肉金6200台幣（約1720港元），惟完事後嫌「服務」落差太大而當場殺價，女子拒絕減價並駕車離開。男子其後報警謊稱銀包被對方拿走，惟終揭發事件不是一般金錢糾紛，遂以不法從事性交易拘捕涉事男女，並揭發涉嫌賣淫女子為32歲。



涉事台男在社交平台群組與32歲女子聯絡，2人其後在旅館進行性交易。（網上圖片）

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據台媒報道，高雄市新興分局前金分駐所在上周五接獲姓王男子報案，表示較早前在1間旅館被1名32歲姓蔡女子拿走銀包，其後改稱是自己遺留銀包在升降機內，被對方撿走。在警方追問下，王男只表示有金錢糾紛。不過，警方發現王男與蔡女事前互不相識卻有金錢糾紛，經盤問爭吵細節，終發現他們原來曾進行不法性交易。

台男事後認為女方提供的服務落差太大，當場殺價但不成，並以金錢糾紛為名主動向警方報警，但最終被警方揭發涉不法性交易。（資料圖片）

警方調查後指，蔡女從事美妝行業，為賺取生活費而在網上社交平台的群組招攬性交易生意，她與王男事前已約定收費6200台幣，王男完事後亦有付款，惟認為女方提供的服務與收費落差太大，當場想殺價，但遭蔡女拒絕，她亦駕車離開。王男心生不忿下報警，結果自招惡果。

警方續稱，當局會繼續打擊不法色情交易行為，以免成為防疫缺口，是次案件已依違反社會秩序維護法處理。

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