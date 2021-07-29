張家朗奧運奪金｜全公司齊睇直播超興奮　老細與下屬一攬意外破冰

【東京奧運 / 劍擊 / 劍神 / 193劍神】「193劍神」張家朗（Edgar）憑男子個人花劍項目在東京奧運歷史性為香港取得今屆首面金牌，消息令全城歡騰，而且還有修補人際關係的作用？有網民撰文分享，指日前全公司一同欣賞張家朗的花劍賽事金牌戰，得知他成功奪金的一刻，1名本身與老闆關係不太好的同事情不自禁與老闆擁抱慶祝，雖然他們事後表現尷尬，但樓主也認為2人因此破冰。



香港男子花劍代表張家朗為香港取得今屆奧運首面金牌，消息令全城歡騰。（資料圖片）

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香港男子花劍代表張家朗奪得東京奧運第一金的消息振奮全港，有網民投稿至facebook專頁「奴工處」，指前晚（26日）與同事留在辦公室加班，全公司一同觀看花劍決賽，過程非常緊張又「肉緊」。

得悉張家朗成功奪金的一刻，樓主形容「成條Team都開心到大叫」，而1名原本與老闆關係不太好的同事亦難掩喜悅，情不自禁與身旁的老闆擁抱慶祝，「激動得制自然反應攬咗老細一下」。樓主續指，同事與老闆擁抱後表現雖然「尷尷尬尬咁」，但感受到2人關係應能有所改善，「感覺佢哋真係破咗冰」。

有網民指同事得知張家朗奪金一刻，興奮與老闆擁抱慶祝，成為關係破冰的轉捩點。（《大叔的愛》劇照）

網民看過帖文，形容事件是「一攬泯恩仇」，又笑指無論同事跟老闆關係如何，老闆仍是「最大贏家」。亦有人分享今早在公司與同事及老闆一同觀看港隊游泳代表何詩蓓出戰女子200米自由泳決賽的情況，直言「何詩蓓衝線嗰刻，我直頭喺老闆面前激動到喊」。

即睇「劍神」張家朗奪金一刻▼▼▼



奧運金牌得來不易，立即與教練Greg深情相擁。（高詩琦攝）

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何詩蓓今日（28日）在女子200米自由泳決賽中以破亞洲紀錄的1分53.92秒成績奪得銀牌，亦是香港代表隊於東京奧運中的第2塊獎牌！何詩蓓歷史性於游泳大項中奪牌後，一眾香港市民都十分雀躍，更表示「好感動」！



何詩蓓於東京奧運女子200米自由泳決賽中取得銀牌。（高詩琦攝）

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張家朗奧運奪金｜教練場邊Pose成潛力圖 網民魔性改圖小智現身



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張家朗的法國籍教練Gregory成為Meme圖主角，網民自製多張爆笑改圖。（連登討論區圖片）

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原文：張家朗奧運奪金｜一起走過香港劍神成長路 由世青賽登上體壇之巔