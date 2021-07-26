東京奧運｜專登上堂、請假22日　急救義工開幕前3日突被集體辭退

【東京奧運 / 奧運 / 夏季奧運會 / 義工 / 急救】東京奧運賽事進行得如火如荼，不過受新冠肺炎疫情影響，大部份項目均需閉門作賽，未能讓觀眾在場觀賞。多名原本獲安排於觀眾席巡邏的急救義工日前發文，表示直至開幕式前3日，才收到大會的辭退通知，當中部份人為了參與奧運盛事，早於2年前已學習急救，亦有人已向公司請假22日配合，慨嘆一切心血也付之流水。



東京奧運大部份項目均需閉門作賽，原獲安排於觀眾席協助急救的義工臨時被辭退。（資料圖片/楊宇翹攝）

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NHK報道，臨時被辭退的義工職位為「第一響應者」，即現場第一時間急救人員（First Responder），負責2人一組在賽事現場巡邏，遇到觀眾出現身體不適的情況時，可在救護人員到場前提供如自動心臟除顫器（AED）心肺復蘇的急救，並為救護人員協助運送擔架、病床等急救物資。

然而因疫情關係，大會宣布多數賽事改為閉門作賽，不設現場觀眾，並於開幕式前3天向一眾「第一響應者」發信，表示經過多番考慮，決定取消於奧運場地設立該義工職位。

大會於開幕式前3天向一眾「第一響應者」發信，表示經過多番考慮，決定取消於奧運場地設立該義工職位。（資料圖片/AP）

消息令一眾期待已久為東京奧運出一分力的日本民眾大感失望，甚至紛紛於Twitter發文訴苦，「我只是很傷心，一切都被取消了，我原本真的很期待」、「活動3天前才被告知不需要現場急救人員」、「我很努力才能請到連續22天假，應怎麼辦啊？」。

其中1名居於東京、現年50多歲的女義工受訪時表示，於上周二（20日）晚上才收到辭退通知，大呻自己早於疫情爆發前已自發報讀課程，接受專門培訓醫護人員的急救訓練。她又指自己特意與僱主商量，申請了連續2星期休假，以擔任奧運義工，沒想到現時一切付出「已經淪為了白紙」，「當我得知我連穿義工制服的機會都沒有時，我不知道該向誰分享這種感覺，只好在社交平台上尋找有同樣感覺的朋友」。

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東京奧運│開幕零觀眾場內有人滿錯覺 網民：隈研吾是時空旅人？

東京奧運正式開幕，除了選手團入場吸引網民關注外，新國立競技場的設計再次引起熱議。因應疫情關係，開幕禮沒有現場觀眾，但不少網民大嘆場地看起來竟有「人滿」感覺，毫不覺得冷清，這要歸功於建築師隈研吾將座位設計成 5種顏色交錯的配搭，因而令人產生錯覺。【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



東京奧運開幕禮上，新國立競技場明明沒有觀眾，但不少網民看直播卻覺得現場像坐滿人一樣。（Reuters）

網民點睇：



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新國立競技場2019年年底完工時，就有日媒報道6萬觀眾席用了深褐、深綠、灰、黃綠、白色5種顏色，配合錯配排列產生場館隨時坐滿觀眾的感覺。隈研吾早前受訪已笑言，很多人都問他是否用設計預言東京奧運會零觀眾，「我是2015年設計的，那時候沒有疫情」。【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



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新國立競技場出自日本建築大師隈研吾之手。（資料圖片）

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奧運官方的Twitter帳戶也被陶法杜夫亞的「油亮」打扮深深震撼，忍不住發帖向他致敬。（Twitter「Olympics」截圖）

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同場加映：東京奧運｜2女選手激戰柔道袍扯開截圖瘋傳 惹網民哄動真相係咁



網上流傳比賽項目截圖，但其實圖中比賽並非東京奧運柔道項目，而是來自2019巴西柔術錦標賽。（網上圖片）

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比賽截圖中的白衫選手「Mayssa Bastos」【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



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藍衫選手Serena Gabrielli【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



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同場加映：青春熱血運動劇從來都深受觀眾喜愛，適逢東京奧運正式揭幕，以下就盤點一下網民眼中經典的熱血運動劇，讓大家回味一下！【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

