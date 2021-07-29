500萬買唐樓變劏房投資收租　事主遭炮轟無人性反斥：我增加供應

香港公營房屋供應緊拙，不少人被迫租住劏房，1名網民早前在討論區發帖，稱最近樓價稍跌，打算以500萬元買入唐樓單位，改成劏房出租。帖文引來部份網民狠批，指責樓主毫無人性，而且威脅樓宇安全，但樓主逐一回擊，反指自己只是「幫手增加（劏房）供應」，協助解決住屋需要。



有網民發文指打算買入2個便宜單位，並改建為4間劏房出租，每月賺取3.2萬元。（資料圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該名女子在親子王國討論區發文，稱自己名下本來沒有物業，「我住緊嗰度避辣招用公司名hold（持有）」，而過去丈夫曾贈予她一單位，早前看到樓價「升到火箭」般便賣出，將所有錢放在銀行。惟她認為放銀行所賺取的利息太少，因此打算將該筆錢投資在劏房上。

樓主指出，她計劃購入2個唐樓單位，之後改建為劏房收租，單位預算500萬元以下，做5成按揭，預計2個單位都「1劏2」，每間劏房每月收8000元租金，4間即將會有3.2萬收入，算起來比買入1個貴價單位放租更加有利可圖，「如果我買1個單位要過千萬先收到呢個價租金，供樓畀多啲息，仲要畀幾千銀管理費，我只想坐喺度收最多錢咋」。

對於其他網民批評樓主無人性，她反指自己只是幫助增加房屋供應。（資料圖片）

帖文很快便引來熱議，部份網民狠斥樓主毫無人性，以住屋作為投資賺錢的工具，但樓主其後留言回擊，指責反對填海和發展郊野公園的人才導致劏房需求大增，「逼晒啲人去劏房，我幫手增加供應」，並認為政府「做野打擊得嚟都十年八載 」，自己還有時間。

另外，有網民指出劏房造成的樓宇安全問題，擔心唐樓無法承受額外重量，或會有塌樓和火災的危機，樓主亦只留言說，「全香港咁多劏房大戶，要驚未到我」，強調只要找到合適的裝修師傅即可。

同場加映：港男盲信「達人」投資單位劏房出租 一睇超騎呢裝修設計先知中伏



港男盲信「達人」投資單位劏房出租 一睇超騎呢裝修設計先知中伏

(《東張西望》畫面)

詎料裝修遲遲未完工，T先生更發現該單位多處裝修都超騎呢▼▼▼

+ 1

《東張西望》更找來裝修達人睇樓，指出單位內多個問題▼▼▼

+ 2

同場加映：細盤裝修設計實例▼▼▼



+ 12