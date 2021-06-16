連登仔驚揭劏房超好賺　家人持逾50間房月賺逾20萬　遇租霸都唔驚

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-16 18:00

香港土地問題嚴重，不少人都只能選擇租住劏房。最近有網民在討論區發文，指早前開始幫家人經營劏房生意，即使一直知道劏房利潤甚高但「無諗過條數係咁誇」。他指家人共有約50至60個劏房出租，租金月入逾20萬元，但支出不多，更曾有單位因舊區重建以過千萬元的價格被收購，直言「香港低下層人口太好搾壓」。

樓主的家族生意是經營劏房，近年幫家人管理生意之後才知道利潤遠比自己想像中的高。（資料圖片／王譯陽攝）

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樓主在連登討論區上以「劏房生意原來真係好好賺」為題發文，說自己最近1、2年都是無業狀態，所以幫家人管理劏房生意。他指幫忙管理生意後才知道，原來劏房生意的利潤誇張得無法想像。

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他指家人總有十多個單位，劏成約50至60個劏房出租，「平均租到4000至5000元」、「1個月廿幾萬袋袋平安」。由於家人持有的單位多為唐樓，所以沒有管理費，最多每月只需支付百多元垃圾費，「收返多啲水電費嗰度都夠Cover」，而且租約都沒有打釐印，「稅又唔使交」。

劏房空間有限，樓主亦直言劏房經營方針一定是盡量「劏細」，以提高回報。（資料圖片）

樓主提到偶然他們會遇上租霸，「但係使少少錢搵人同佢傾下計，多數1個月內會走」，而且數量不多，不是大問題。他又補充指，約8至10年前他們曾有單位因舊區重建被收購，售價過千萬元。樓主及後又在留言中提到，經營劏房的方針一定是盡量「劏細」，例如800呎的單位會變成十多個50呎的劏房，設2個公用廁所，再每間劏房收租約2500至3500元。

有網民質疑劏房大賺只是因為早年購入單位，樓主反駁指有朋友數年前才開始經營劏房「都賺到笑」，認為「香港低下層人口太好榨壓」。另外有人提到現時裝修價格不菲，隨時要花上4年左右才能回本，樓主就回應指收樓後首次大改需要修改來去水，價格「係貴」，提到上次收樓約5年前，「好似用咗40萬，1劏5」。不過樓主最後都提到現時的心態是等待收購，「唔收都搵緊買家，要走了」。

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