【唐綺陽每周星座運程】雙魚理智斬掉爛桃花　獅子成購物狂亂揮霍

【唐綺陽星座運勢週報8/2-8/8】日木對分，受到激勵與鼓舞，感受奧運帶來的正能量，以正向的角度看待生涯的轉變，宜把握八月份，多加爭取機會。天王星停滯期，對於金錢、名聲、經濟相關議題有感，世界經濟進入重整時期，反省個人財務理財狀況，思考平時的花錢模式，學習居安思危。



重要星象：日木對分，天王星停滯期

工作注意：金牛、雙子、天秤、天蠍

金牛：有嶄露頭角機會，能夠出奇制勝

雙子：遇到狀況需反覆溝通，多點耐心

天秤：適合發展與海外相關的連結

天蠍：遇強則強，有對手能表現更好

同場加映：職場12星座｜白羊堅毅、獅子勝負慾強 壓力下越戰越還有這2星座…（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 16

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

桃花注意：巨蟹、人馬、水瓶、雙魚

巨蟹：感情上較敏感，易為蛛絲馬跡而煩惱

人馬：展現浪漫細胞，發揮自身魅力

水瓶：有粉絲屬性的桃花機會

雙魚：理性思考未來，過濾不適合的桃花

同場加映：8月桃花運最強Top 3星座 獅子遇上新對象 這位勇敢表白有望脫單（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 8

財運注意：獅子、山羊

獅子：購物慾旺盛，當心亂花錢

山羊：左手進右手出，為責任義務而花費

同場加映：十二生肖財運｜2021下半年偏財運最旺生肖 牛牛敢博收入隨時翻倍（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 13

健康注意：白羊、處女

白羊：凡事放慢腳步，避免受傷

處女：當心腦神經衰弱，要適時的多休息

同場加映：分手前搵水泡Top 4星座 雙子超多後備情人 這位極速換畫快狠準（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 8

同場加映：2021下半年桃花最旺星座 白羊座戀愛運好到變煩惱（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 15

【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】