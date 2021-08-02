消費券｜網民1人1個奇景：未見過OK排長龍　炮轟勁多人券卷不分？

【5000元消費券／政府電子消費券】政府派發的電子消費券昨（1日）發放第一期，已登記「收錢」的市民可領取2000元款項。有網民就在討論區發帖分享消費券奇景，除了多間商場和電器店「人山人海」，有便利店亦因為推出換領現金券優惠而大排長龍。



有便利店推出以八達通領取消費券的相關優惠，吸引大批市民排隊領取。（連登討論區圖片）

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網民「唉~~」在連登討論區以「一人一個消費卷奇景」為題發文，先「拋磚引玉」指昨日發放第一期2000元消費券後，家具電器店豐澤的收銀處大排長龍至店外，而且各大商場也人頭湧湧「旺過過年辦年貨」。

其他網民也紛紛分享近日目睹的奇景或趣事，包括發現原來許多人「券卷不分」，經常將「券」打錯成「卷」。另外由於OK便利店推出以八達通領取消費券的20元現金券優惠，有人不禁開玩笑指，「做咗廿幾年人第一次見屋企樓下間OK排到舖頭出面」，直言過去從未遇過這種情況。

▼▼▼按圖即看網民留言▼▼▼



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同場加映：消費券｜網民批商店趁機加價變通脹 $1800美容儀狂加六成變$2900



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睇多啲：政府$5000電子消費券計劃首期2000元8月1日起派發，不少商場、網店都推出消費券優惠、大抽獎吸客，包括時代廣場、SOGO崇光、朗豪坊、領展、永安百貨、K11 MUSEA、MegaBox、一田、實惠及海港城等，以下一文盤點全港各大商場、網店消費券優惠，看看哪款合心水。【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



消費券優惠｜OK便利店、時代廣場、SOGO、一田｜附增抽獎機會方法

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SOGO崇光

SOGO崇光推出$5000購物現金券、網購限時免運費優惠等，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼

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OK便利店

OK便利店表示，8月1日至8月14日於OK便利店以八達通成功領取消費券，可獲20元OK現金券，每張八達通只限換取一次。現金券須於2021年9月30日前，淨消費滿15元時使用，其他使用條款，請參閱券上細則。

朗豪坊

朗豪坊推出1萬元現金禮券、海洋公園門票等抽獎，即睇參加方法＋截止日期▼▼▼

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沙田新城市廣場

沙田新城市廣場推消費送購物消費券，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼

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領展商場

領展商場送金鳳香米、千萬元大抽獎，即睇參加方法＋截止日期▼▼▼

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荃灣廣場

荃灣廣場推消費換商場贈券，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼

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K11 MUSEA

K11 MUSEA推200萬元大抽獎，即睇參加方法＋截止日期▼▼▼

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油尖旺購物節推3輪大抽獎、送手機、酒店住宿等，即睇參加方法＋截止日期▼▼▼

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希慎集團

希慎集團推會員大抽獎送$1萬禮券、iPhone 12 Pro等，即睇參加方法＋截止日期▼▼▼

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永安百貨

永安百貨推消費獲永安禮券，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼

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迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場、港灣豪庭廣場

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恒基商場

恒基地產旗下MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY(新都城中心2期及3期)、MOSTown 新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心、沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊，推消費換電子禮券，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼

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MegaBox推消費回贈，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼

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美麗華集團Mira Place推現金券回贈，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼

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以上資料只供參考，實際要視乎相關單位決定。