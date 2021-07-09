角落生物掌心公仔1隻賣$2200　網民：用消費券買　咁貴原來有原因

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-07-09 15:30

很多人為了心頭好，都可以大灑金錢，但1個公仔吊飾價值過千元又值得嗎？有網民在討論區發帖，指逛玩具店時發現1隻角落生物其中角色「炸蝦尾」的公仔，價值2200元，令他大感驚訝，問「到底貴喺邊？」。

有網民逛玩具店時發現1隻角落生物其中角色「炸蝦尾」的公仔，價值2200元，令他大感驚訝。（香港討論區圖片）

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有網民日前在香港討論區發文並上載1張照片，只見玩具店貨品箱內放了很多隻約掌心大小的角落生物角色毛公仔，當中價值180元至650元不等，而最誇張的是1隻戴上花環的炸蝦公仔，竟售2200元，令樓主不禁慨嘆「係店主的貪心，還是社會的淪亡」。

帖文隨即引起熱議，不少人都直呼誇張，「一隻真蝦都唔使2000蚊」，笑言應該是貨幣單位不同，又問是否「打多咗一個零」，有網民則錯重點稱「用消費券先買到2隻」。

有人在Carousell售賣花環炸蝦尾，標明欠缺掛牌，亦不是全新，但都開價1680元。（Carousell截圖）

不過翻查資料顯示，原來這隻花環炸蝦尾手掌公仔是日本企業San-X的正牌限量品，「炸蝦尾」是角落生物中的角色，其角色設定是炸蝦的尾巴，因為尾巴太硬所以經常被吃剩。綜合各拍賣平台的資料，戴上花環的炸蝦尾手掌公仔已成絕版貨，在網上拍賣平台Carousell亦有大量成功出售的交易，售1400至1650元都大有人買；有帖文標明欠缺掛牌，亦不是全新，但都開價1680元，而全新現貨有牌的同款公仔，最高價同樣達2200元。

（01熱話製圖）

港女賣二手名牌波鞋 穿3年有迹開價$1500 網民：貼錢都要考慮

不少人對「着人舊鞋」都有避忌，如果鞋子已經殘得發黃更是難以接受。有網民在二手買賣平台Carousell發現有人以1500元出售穿過3年、發黃有污漬的名牌波鞋，更「誠實」地標明僅得三成新

網上二手買賣平台Carousell，竟有人以1500元出售自己穿過3年、發黃有污漬的名牌波鞋。（連登討論區圖片）

另外，該賣家亦有將其他波鞋或布鞋放上平台出售，最誇張的一對是穿了5年的New Balance波鞋，同樣標明是30%新。

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