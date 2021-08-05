抖音網紅獲健力士世界認證　成全球嘴巴最大女性　巨口塞食物爆紅

全世界嘴巴最大的女性，口會有多大？美國網紅Samantha Ramsdell在TikTok（抖音國際版）坐擁170萬粉絲，以「大口」聞名的她不時上傳一口塞下巨型食物的影片。近日她成功獲得健力士世界紀錄認證，獲封「全球嘴巴最大女性」，嘴巴可伸展至6.56厘米長（約2吋半），10厘米闊（約4吋）。她接受外媒訪問笑言沒想過因嘴巴大而出名，坦言小時候被人欺凌嘲諷，現在她可以反擊他們，「我有一張大嘴，但至少我有世上最大的嘴」。



Samantha Ramsdell是TikTok網紅，最近獲健力士認證為「全球嘴巴最大女性」。（健力士官網圖片）

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31歲抖音網紅Samantha Ramsdell來自美國康涅狄格州，自從新冠肺炎爆發以來，許多人會玩社交程式放鬆自己，Ramsdell這期間粉絲增至170萬，時常拍片分享食一些「巨無霸級」食物，張開嘴一口塞入去，非凡人能及！

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7月15日，Ramsdell在健力士審裁員 Spencer Cammarano 等人陪同下去牙醫診所，用尺子量度嘴巴，發現她的嘴巴可伸展至6.56厘米長（約2吋半），10厘米闊（約4吋），被認證成「全球嘴巴最大的女性」。她接受健力士訪問時，被形容為「時尚、幽默、大口」的抖音明星。

Ramsdell一向知道自己嘴巴大，但直至TikTok粉絲提出她的嘴巴大小可能是個世界紀錄後，不停鼓勵她挑戰後，她才下定決心測量，沒想到自己因為大嘴巴而出名。她平日拍的影片，能一口塞入大號薯條、青蘋果、4層芝士漢堡等，強調沒有任何剪輯，大嘴巴是真材實料，令網民嘖嘖稱奇。

TikTok拍片大口塞食物：



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Ramsdell的家人沒有一個嘴巴像她一樣大，其實她小時候不覺得大嘴巴是有趣的事，反因此被同學欺負，被同學改花名叫「big bass mouth」（大鱸魚嘴）。現在的她覺得大嘴巴是項「超能力」（superpower），讓自己變得與眾不同，她笑言自己現在可以向欺凌者反擊，「我有一張大嘴，但至少我有世上最大的嘴」，更希望一天能擁有自己的節目，讓她有機會唱歌及表演自己的機智幽默。

（綜合）

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