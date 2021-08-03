東京奧運｜黑貓宅急便成幕後功臣　網民激讚搭建頒獎台只需5分鐘

【奧運會 / 東京奧運 / 宅急便】東京奧運踏入最後一周，不少賽事亦已分出勝負，選手們踏上頒獎台的一刻往往令人感動。有日本網民近日就留意到，除了一眾義工外，今次奧運的幕後功臣之一非黑貓宅急便運輸人員莫屬，指他們於每項賽事後，僅花約5分鐘便即場將頒發台搭建好，笑言搭建過程就如表演一樣，專業之餘更是賞心悅目。



有日本網民留意到，黑貓宅急便的運輸團隊於奧運賽事現場僅花5分鐘便搭建好頒獎台，大讚他們的專業表現。（Twitter圖片）

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在各項奧運運動競技項目中，敏捷、準確及快速完成是不可或缺的因素，有日本網民早前留意到，比賽場地上除了運動員，身穿黃綠色間條制服、負責搭建頒獎台的「黑貓宅急便」（大和運輸，クロネコヤマト）工作人員團隊同樣能表現出這些特點。

今次東京奧運中，各項室內外舉行的決賽賽事也採取即場搭建頒獎台的安排，而這重任就落於官方物流合作夥伴、被日本民眾俗稱為「大和黑貓」的「黑貓宅急便」團隊身上。每當賽事成績出爐後，團隊便會發揮平日搬運跟運貨的專業能力，於短短5分鐘內在指定位置鋪上地氈，並依次序拼好數個長方體，完成頒獎台的設置。

每當賽事成績出爐後，黑貓宅急便團隊會於短短5分鐘內，在指定位置鋪上地氈，並依次序拼好數個長方體，完成頒獎台的設置。（Twitter圖片）

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由於今屆奧運未能讓觀眾進場欣賞，而電視直播亦往往會於賽事完成的時間播出廣告，黑貓團隊的高效率工作實況直至日前才被日本民眾留意到，並於Twitter傳開相關照片。

不少網民看過黑貓團隊的搭建頒獎台的相片，紛紛大讚工作人員訓練有素，非常專業，更笑言他們的工作過程是比賽場上的另類風景，「速度也真是快」、「他們也會去各縣的比賽表演現場搭舞台嗎？」、「我還以為賽道旁邊那些人在看比賽，原來是開始搭建頒獎台」。

看奧運比賽，一般都着重最快、最強的參賽者，「包尾者」基本上無人問津。惟來自非洲地區的赤道幾內亞的游泳項目選手姆薩巴尼（Eric Moussambani），在2000年悉尼奧運以游出了奧運史上最慢成績成為經典，成績至今仍未有人「打破」，而且不時被人「回帶」傳訟，成為奧運其中1個經典賽果。



赤道幾內亞選手姆薩巴尼在2000年悉尼奧運創下100米自由式游泳最慢紀錄。（Twitter「emoussambani31」截圖）

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官方紀錄他花約1分52秒完成100米自由式賽事，雖在最後階段游得非常吃力似快遇溺，但獲全場觀眾為他打氣歡呼。「最慢」賽果的背後故事更吸引，原來姆薩巴尼在報名參加奧運前根本不懂游水，被取錄已十分神奇，而他竟靠在酒店的20米泳池苦練9個月就出戰奧運，如以個人成績來看，其實十分不俗。

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東京奧運｜網傳2女選手比賽扯柔道袍截圖 真相是另一比賽舊圖

東京奧運進行得如火如荼，近日網上就流傳令網民哄動的柔道比賽畫面截圖，全因當中的2名女子競賽過程十分投入，甚至拉扯到對方的柔道袍，露出袍下的體育胸圍。不過該張截圖其實來自2019巴西柔術錦標賽而非東京奧運，而相關比賽不時發生拉扯衣服的情況，因此圖中情況並非色情暴露。【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



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比賽截圖中的白衫選手「Mayssa Bastos」【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



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藍衫選手Serena Gabrielli【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



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同場加映：東京奧運｜哥倫比亞女箭手仙氣靚樣爆紅 IG粉絲一周Double達59萬【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



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姬娜度今年21歲，不過射箭比賽還未正式開始，她就已經打響名堂。東京奧運開幕禮期間，姬娜度的超級顏值已經成功引起網民注意，並很快就找到她的IG，跟蹤之餘瘋狂睇靚相，封她為「美少女箭神」。姬娜度於東京奧運中參與女子射箭個人賽，上周五（23日）完成排位賽之後，將於本周三（28日）的32強淘汰賽中面對英國選手莎拉（BETTLES Sarah）。

姬娜度經常都會在IG上打卡，分享日常生活【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



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根據網站Social Blade的資料，姬娜度的IG粉絲人數在13日曾突然大升逾一成或1.5萬，達15.7萬，之後每日都有4位數增長。開幕禮後，她的IG人數已經達到41.2萬，最近數字更已經超過59萬，相比一周前的17.4萬，增幅近1.4倍，十分誇張！

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奧運官方的Twitter帳戶也被陶法杜夫亞的「油亮」打扮深深震撼，忍不住發帖向他致敬。（Twitter「Olympics」截圖）

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