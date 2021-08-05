黑猩猩重遇人類養父母　激動抱抱畫面超感人　出生患肺炎曾被遺棄

生娘不及養娘大原來對野生動物都適用！美媒近日在於facebook分享1段「最可愛影片」，1隻被親生媽媽遺棄的黑猩猩，重遇年幼時曾照顧自己的人類「養父母」時，頓時秒速跑過去討抱撒嬌，溫暖畫面融化網民的心。原來影片攝於2018年，現時該頭黑猩猩已成為保護區內的明星，IG上擁有達73萬粉絲。令人驚訝的是，時至今天養父母去探望時，黑猩猩都會馬上認出及跑過去擁抱，網民知道後非常感動，追問為什麼不讓牠留在養父母身邊。



黑猜猩Limbani和養父母見面擁抱的影片感動許多網民。（「limbanizwf」IG影片截圖）

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這段溫馨影片中，個子小小的黑猩猩寶寶跑過去抱緊人類養父母，場面非常感人，弄哭不少網民，更指看得出養父母與寶寶的連結如同親人般緊密，不少網民留言指「我希望牠可以留在養父母身邊」。影片其實攝於2018年，這隻小黑猩猩名叫Limbani，現時由佛羅里達州邁阿密戴德縣Zoological Wildlife Foundation（ZWF）自然保護區照顧，當時養父母Jorge Sanchez和 Tania Sanchez前往探望，只見他們一打招呼，Limbani馬上跑過去擁抱又親吻，如同久別重逢的親友。

原來Limbani是在野外出生，但因患有肺炎被親生媽媽遺棄，牠初生的最初幾個月，一直是養父母待在牠身邊，在其復康過程中提供全天候式的照顧。黑猩猩是瀕危物種，後來交由ZWF作長遠照顧。

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今年4月，ZWF接受外媒訪問時，稱Limbani如果牠沒有人為照顧及現代醫學的幫助，相信牠無法獨自活下去，現時養父母仍會定期往探望，即使有時隔數個月才去，他們碰面時還是會非常興奮；「媽咪」現時去探牠，牠還是開心到撲上去擁抱。

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Limbani現時是園區內的明星，懂得畫畫和彈結他，其IG帳戶有多達74萬粉絲。ZWF由Mario Tabraue 和Maria Tabraue 創立，目的是教育公眾了解稀有及瀕危動物。不過亦有意見批評園區教導黑猩猩畫畫及模仿人類的行為，是利用牠們賺錢。

（綜合）

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