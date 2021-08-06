動物園疫下關閉　企鵝繼續散步鍛鍊竟不停搖頭　專家：可能感孤獨

疫情下除了人類受影響，原來動物都會？泰國的動物園因應防疫措施要關閉，有動物園不時在facebook分享企鵝影片，被不少網民大讚可愛之餘，企鵝們不停探頭四圍望亦引人關注。園內的企鵝專家指，企鵝疫情下一樣要散步「做運動」鍛鍊身體，因為平日牠們習慣人類互動，可能是一出來就在找遊客，園長亦指平日遊客會幫手餵食，故突然間每天只見到同樣的人，會感到孤獨寂寞。



泰國動物園的企鵝疫情下一樣要散步做運動，但牠們一出來會停下四圍望，專家指牠們習慣了一出來有遊客。（「Khao Kheow Open Zoo」fb影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

泰國政府因應疫情封鎖景點，故動物園現在都空蕩蕩。其中春武里府的「Khao Kheow Open Zoo」動物園雖然被迫關閉，但飼養員每天都帶41隻企鵝如常外出，讓牠們運動鍛鍊身體，保持健康之餘還可以減壓。園方上傳的影片吸引許多網民大讚可愛，從影片中見到企鵝排好隊搖搖晃晃，但奇怪的是牠們一停下就將頭轉來轉去看，似乎在找東西。

+ 20

園內的企鵝專家Tossapol Kosol日前接受外媒訪問透露，企鵝們經常和遊客互動，疫情下可能因此感到孤獨。現在動物園的飼養員每天都想盡方法保持「訓練」，因為園內41隻企鵝每天要吃多達25公斤的鯖魚，即使無遊客都要繼續將牠們帶到圍欄及小巷，並帶到露天的泳池要牠們做運動消耗熱量。

+ 19

Kosol表示，留意到企鵝現在散步時會很困惑，「因為當牠們從籠子裏出來時，通常有很多遊客在等牠們」，所以現在企鵝走出來而發現沒有其他人時，牠們會停下來環顧四周，就像在問人們都去哪了。園長Tawin Rattanawongsawat表示，園內的企鵝平日會有遊客幫手餵食，故封園後全部由飼養員做，企鵝可能意識到自己不停見到同樣的人，可能因此感到孤獨。

（綜合）

入江聖奈為日本奪得首個奧運女子拳擊金牌。（GettyImages）

入江聖奈以技術分5:0為擊敗菲律賓的柏狄絲奧【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



+ 1

入江聖奈因為漫畫《小神拳》而開始拳擊之路，賽前收到漫畫作家小山優為她送上的打氣作品。（twitter「@seeenaaa09」圖片）

入江聖奈發文指自己已經離開選手村，拳擊帖文雖然會減少，但會繼續發遊戲與青蛙相關的帖文。（twitter「@seeenaaa09」圖片）

入江聖奈的IG有大量青蛙照片！【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



+ 6

同場加映：東京奧運｜名古屋市長除罩咬女壘球手金牌 網民轟惡心：是性騷擾【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



東京奧運｜名古屋市長除罩咬女壘球手金牌 網民轟惡心：是性騷擾

點擊下圖放大，逐格睇清事發經過！ ▼ ▼ ▼

+ 16

同場加映：東京奧運｜黑貓宅急便成幕後功臣 網民激讚搭建頒獎台只需5分鐘【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



東京奧運｜黑貓宅急便成幕後功臣 網民激讚搭建頒獎台只需5分鐘

+ 3

同場加映：東京奧運｜網傳2女選手比賽扯柔道袍截圖 真相是另一比賽舊圖【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



東京奧運｜網傳2女選手比賽扯柔道袍截圖 真相是另一比賽舊圖

東京奧運進行得如火如荼，近日網上就流傳令網民哄動的柔道比賽畫面截圖，全因當中的2名女子競賽過程十分投入，甚至拉扯到對方的柔道袍，露出袍下的體育胸圍。不過該張截圖其實來自2019巴西柔術錦標賽而非東京奧運，而相關比賽不時發生拉扯衣服的情況，因此圖中情況並非色情暴露。【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



+ 9

比賽截圖中的白衫選手「Mayssa Bastos」【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



+ 15

藍衫選手Serena Gabrielli【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



+ 15

同場加映：東京奧運｜哥倫比亞女箭手仙氣靚樣爆紅 IG粉絲一周Double達59萬【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



+ 3

姬娜度經常都會在IG上打卡，分享日常生活【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

