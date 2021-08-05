馬路驚見一堆活魚　好心台女急call男友幫手救援　竟致生態浩劫？

一名網友在《爆廢公社》述說在路上發現不知名魚類，因為就躺在柏油路上怕牠們被路過車輛碾過，好心想救援，Po主把經過過程寫上社團，立刻引起社員反彈聲浪阻止她：「千萬別啊！」



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原文發表於《爆廢公社》：「剛剛回家的路上被馬路上的魚嚇了一跳，因為擔心牠們被車碾過，可是我又不敢抓魚，只好趕快衝回家請男友出門幫忙抓。今天真的幾乎下了一整天的雨，不知道牠們是從哪裡跑出來的，最後我們抓到了5隻，然後找魚塭把牠們弄進去（因為晚上太暗魚塭是我想的，不完全確定是不是魚塭，只知道裡面是有水）。希望沒看到的魚也可以有其他看到的人幫忙救援。對了想請問這是什麼魚呢？」

網民紛紛回應「害死人欸這種魚不能亂放生啦！」、「昏倒，這種魚連水鳥都吃你知道嗎？」、「俗稱過山虎！牠有本領從一池塘過去另一個池塘」、「救了五隻，然後幹掉一池子的魚。不只救了牠們，還請牠們吃到飽」、「牠能離開水面在陸地上活個一陣子的樣子……丟去魚塭的話塭主會罵死」。

網民直斥原Po好心做壞事：「無知的放生，自以為是做善心，卻不知是造業！」、「妳這就像把路邊看到鱷魚丟到養雞場一樣」、「外來種泰國鱧！它會爬在路上遷徙到其他水源，要弄死它啊！台灣生態浩劫！」、「我小時候在墓地看到一隻這種魚從右邊水溝走到左邊水溝..嚇得不輕！」、「好心辦壞事了，魚塭的魚完蛋了……」、「魚塭主人會哭死，遇到天兵」、「如果是養殖魚塭，妳好心的無知，會讓魚塭老闆欲哭無淚」、「麻煩妳明天去投魚的地方看是不是魚塭，如果是魚塭務必要告知主人這事投了幾隻也要講，這事越早處理起來越少麻煩」、「這已經是跟垃圾魚有的拼的外來強悍入侵魚種！應該是要直接就地正法！」。

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】