十二生肖男擇偶條件大公開　牛牛唔鍾意女仔打扮　豬豬最緊要你瘦

大多數人的歸宿都是找一個合適的人，然後進入婚姻，最後孕育幾個小生命。只是跟從前的父母之命媒妁之言不同，現如今找對象真的不是一件簡單的事情。因為大家有了自己的很多想法，都想要找到更好的那一個，所以就會不停的去認識、相親，而結果也並非都能如意。



一個人若是很迷茫，不知道自己想要的到底是什麼，只是渾渾噩噩的跟著感覺走。那麼就算是最後找到了對象，兩個人很大可能也要掰。所以找對象最重要的一件事就是，先確定自己想要的到底是什麼類型的異性，然後再按照這個標準去尋找。不要將就，也不要高攀。

感情說難也難，說簡單也簡單。遇不到對的那個人的時候，你就會發現時間一天一天流逝，自己怎麼找都找不到。但是緣分一但來了，兩個人之間就會有很快的突破。

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在屬鼠男看來，一個人若是沒有誠信，那麼其他就無需再繼續了解下去了。因為跟一個不老實的女人在一起會很可怕，兩個人同床共眠，對方知道自己的一切，而自己卻對對方一無所知。想到這一點，屬鼠男都完全無法接受，所以在找對象的時候，他們會著重考核對方是否能夠做到坦誠，不行的話直接換人。

屬牛男想要的是一個勤勞樸素的女人，這樣兩個人才能夠攜手走一輩子。雖然生活中有很多男人都更喜歡好看的會打扮的女生，但是屬牛男想都沒有想過要找這種。因為他們心裏非常的清楚，自己是駕馭不住這種女人的，找到後自己反而要天天擔心對方會不會嫌棄自己，那日子都沒法過了。還是勤勞樸素的女人最靠譜，會讓人心都踏實。

屬虎男是絕對不會找那種傻白甜類型的女生，哪怕對方再好看，他們也是看都不看。因為在屬虎男心裏，他們特別喜歡的是有才華有靈氣的女生。跟這樣的女生交流，你完全不用擔心她們聽不懂自己的意思。相反的，聰明機靈的女生往往能夠在事業上給自己更多的助力，而且會時常給自己驚喜，這就是屬虎男找對象看重的點。

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在屬兔男這裏，一個女生若是不孝，那麼直接就是得零分。因為本身屬兔男是特別孝順的一個人，他們對自己的父母簡直是言聽計從。哪怕父母的很多想法建議並不是很好，屬兔男也不太會忤逆。只要父母開心，那麼屬兔男很多事都可以將就。所以找對象的時候，他們覺得對方也必須要孝順，要一同對自己的父母好。

很多男人都要求女生要三從四德，要溫良勤儉。而屬龍男恰恰相反，他們覺得女生就是要有自己的個性才好。因為如果所有的女生都一個樣，自己也就不會想要珍惜了，大不了換一個便是。而有個性的女生能夠給自己的生活帶來各種各樣的精彩，這也是屬龍男一直所追求的，所以他們會深入的了解，想知道對方是否是這樣的人。

雖然屬蛇男不太願意親口承認，但是他們找對象的時候還是挺注重對方的顏值的。若是對方長得很好看，那麼屬蛇男就能夠接受對方的其他不完美。比如收入低，比如愛遲到。他們覺得美女就是能夠有這樣的權利，反正自己作為男人包容她們一下就是應該的。相反，若是對方長得不好看，屬蛇男就會冷冰冰的。

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屬馬男覺得男女應該要一樣，尤其是在工作賺錢這件事上。他們希望女生也是工作能力比較強的那種，這樣就能夠有不菲的收入，兩個人以後的生活就可以輕鬆富有一些。若是對方能力太弱，賺錢的事情全都壓在自己的身上，那麼屬馬男就會覺得壓力太大了，他們有點承受不住。所以找對象的時候，他們特別在乎對方的工作。

屬羊男在找對象的時候，他們會觀察對方是否斤斤計較。因為在屬羊男看來，一個人若是什麼都要計較，那麼兩個人就肯定相處不來。屬羊男想要的是清靜，他們覺得很多事情都不是那麼重要，都可以將就。所以對方最好也是這樣的想法，那麼生活中的百分之九十的矛盾都能夠輕鬆化解，否則就要天天在吵鬧了。

屬猴男關心的永遠都是吃喝玩樂的問題，所以在找對象的時候，他們很注重對方是否愛玩，兩個人能不能玩到一起去。屬猴男可不希望以後在一起了，自己出都出不去。要麼就是跟朋友才坐一會，對方就生氣了。若是這種情況，屬猴男一定會很崩潰。只有兩個人玩到一起，彼此才能夠玩得開心。

屬雞男看重的是一個人的談吐跟氣質，如果對方說話像個潑婦似的，總是用聲音大來壓制別人，那麼屬雞男就會特別的確定，彼此不是一路人。因為他們喜歡的是輕聲細語說話的女生，雖然音量不大，但是對方談論卻是有理有據，讓人信服。跟這樣的人溝通，屬雞男會覺得交流質量特別的高。

屬狗男覺得一個人的學識相當的重要，只有學識水平高了，那麼說出來的話才能讓人聽了很舒服。屬狗男可不想天天都在跟對方討論家長裏短或是雞毛蒜皮的事情，在他們看來，這些討論沒有任何的意義。而對方如果是很有學識的一個人，兩人就可以根據當前的一些熱點新聞進行討論，這樣彼此都能收獲很多。

屬豬男覺得女生的身材最為重要，所以他們在找對象的時候，會特別觀察這一點。他們完全不能夠接受一個女生腰粗膀圓，這會讓他們沒有任何的衝動去擁抱對方親吻對方。屬豬男喜歡的是有曼妙身材的女生，摟著對方的小蠻腰，會讓人很有成就感，所以這一點他們不但不能將就，還會放在最重要的位置。

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