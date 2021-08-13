七夕拜月老8件事　求神後要食糖、帶傘入廟隨時會「散」？

【七夕／月老／禁忌／情人節】七夕將至，一般人對此節日認知都是「牛郎」和「織女」相會的日子，或者將之視作「中國情人節」。其實這天還有向眾神明求姻緣的傳統，當中又以拜月老祈福最為常見與靈驗。想求神脫單的話，不妨看看箇中要注意的地方。
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