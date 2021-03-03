【12生肖】職場4生肖心機重　屬蛇扮豬食老虎　呢位習慣借刀殺人

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【十二生肖 / 辦公室 / 運程】所謂「職場如戰場」，當同事間存在競爭關係，便有可能出現各種陷害與陰招。不過，12生肖中有些屬相天生心機較重，在這種工作環境下可謂如魚得水。來看看你的生肖有否上榜。

職場上有些同事心機特別重，一般人很難看穿他們在做戲。（電視劇《愛回家之開心速遞》劇照）

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同場加映：過年後咪減肥住！4生肖愈肥愈有福

對部分生肖屬相來說，在農曆新年期間放縱暴肥未必是壞事。（電視劇《舉重妖精金福珠》 劇照）

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同場加映：2021牛年12星座健康運

12星座在牛年的健康運如何？(電視劇《逃避雖可恥但有用SP》劇照）

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同場加映：牛年2021開運年花擺法

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