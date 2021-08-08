印度神童又中│曾指中國非絕對安全　Delta變種病毒恐預示疫苗失效

【印度神童預言／Delta變種病毒／疫苗失效】新冠肺炎（COVID-19）仍肆虐全球，而一向被視為抗疫「優等生」、本地個案經常清零的中國，近日因Delta變種病毒入侵而再度爆發疫情，國家衛健委最新通報，內地在周五（6日）新增124宗確診病例，其中多達80宗為本土病例。被稱為「印度神童」的占星預言家阿南德（Abhigya Anand）在今年6月發布短片，當時中國未有爆發嚴重疫情，但阿南德已點名指雖然不能百分百確定中國發生了什麼，他不認為中國目前是絕對安全。詎料阿南德發表短片不久，中國即因變種病毒致疫情蔓延，令網民不禁驚嘆：「印度神童又中！」

新冠疫情爆發後，阿南德曾多次直指疫苗並非解決疫情的方法，目前多個打了大量疫苗的國家都出現疫情大反彈，除了中國以外，美國及英國確診人數亦大幅反彈，不少人再次想起阿南德的「疫苗無用」論。



南京市新冠肺炎疫情聯防聯控工作指揮部7月28日晚間發布通告，南京正在分區、分時段開展第3輪全員核酸檢測工作，檢測範圍為全市範圍內全部居民，含暫住人員。（新華社）

阿南德於短片中分享了對中國疫情的看法，稱由於沒有具體數據，加上中國在資料保護方面非常強大，不會向外界透露所有事情，故不能百分百確定中國發生了什麼，他也不認為中國目前是絕對安全。

另外，阿南德（Abhigya Anand）於7月18日發布另一段影片，預言第三波疫情4個關鍵時間點，更指出2022年這個月會是最嚴峻時期，又點名給予台灣、東南亞等地區的人解決困境建議。

即睇印度神童最新預言！疫情崩壞4個關鍵時間點＋點名台灣等地要這樣做▼▼▼



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印度神童直言疫苗無用，又預言2022年這個月才好轉



阿南德早於今年4月預言，指世界接下會變得更差，又預言疫苗會引爆更大問題，直至2022年這個月才會好轉▼▼▼

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除了中國及台灣等南亞地區，阿南德曾點名美國、英國、印度及日本4個國家於6月20日後到11月21日期間，將有「特別的事」發生，而到了7月，這種動盪和不安會更明顯。果不其然，來到7月，英國及日本新冠疫情大反彈，印度亦因暴雨水災至少已造成138人死亡，美國則爆發死亡率相當高、難以醫治的「超級真菌」耳念珠菌，以及發生黎克特制8.2級地震。而英國一批學者近日更警告，稱差不多肯定一個新冠病毒（SARS-CoV-2）的變異病毒株會出現，「導致現有疫苗失效」。引起全球關注。

翻查資料，在印度神童相關預言中，7月發生的事只是一個開端，更預言到這一個月情況會更糟糕，「非常不利」，並提出了經濟復蘇及破裂5大關鍵時間，即睇印度神童預言7大重點▼▼▼



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即睇耳念珠菌4大須知！死亡率極高！6類人高危，真的無藥可醫？▼▼▼



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除了美國發現高致命率「超級真菌」及發生8.2級地震，英國、日本新冠疫情相繼反彈，印度西部馬哈拉施特拉邦則暴雨成災造成最少138人死亡。以上4個國家有1個共通點，就是在印度神童於6月預言中被「點名」，網民不禁聯想到印度神童預言是否成真，直指「印度神童又中」。

除了疫情，印度神童阿南德亦講到自己對投資的建議，當中有2類產品可以投資，但亦有1類產品要避免。

印度神童2類產品投資建議！呢類產品勿投資▼▼▼

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印度神童預言亦受質疑

其實阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。