病毒變種名唔夠用？世衛擬用星座名　網民集思廣益：處女變種病毒

新冠肺炎疫情在全球各地持續至今，變種病毒繼續肆虐，世界衛生組織過去以希臘字母命名，例如最早在印度發現的Delta變種病毒。鑑於新冠病毒持續變異，有世衛專家指出未來或會以星座繼續命名。消息傳出後引來網民紛紛討論，先幫世衛構思日後可能出現的新名，甚至聯想起日本著名動漫《聖鬥士星矢》，笑言「雙子病毒，銀河星爆」。



世衛流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）指出，由於希臘字母或不足以應付持續變種的病毒，現正尋找新的命名方式，包括星座和希臘神祇。（網上圖片）

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世衛早前為免污名化最早發現新變種病毒的地區或國家，決定以24個希臘字母命名變種病毒株，而至今已命名了Delta、Beta及Alpha等11個字母。世衛流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）日前指出，由於希臘字母或不足以應付持續變種的病毒，現正尋找新的命名方式，包括星座和希臘神祇，如獅子座、白羊座及雙子座等。

世衛考慮以星座命名新發現的變種病毒，例如獅子座、白羊座及雙子座等。（資料圖片）

不少人都愛談論星座，而今次世衛計劃用星座名為變種病毒命名，引來網民熱烈討論。連登討論區部份網民質疑，世衛此舉同樣是污名化某星座的人，亦即日後很大機會有「處女變種病毒」、「金牛變種病毒」等。另外有人開玩笑指，之後集齊12星座會否變成某種「成就」，「星座愛好者要睇每日嘅幸運病徵」，許多人又聯想起角色與星座相關的日本動漫《聖鬥士星矢》，指出未來應付新變種病毒的疫苗應命名為「黃道十二針」，笑言「世衛有中二病」。

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