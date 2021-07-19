六旬母患新冠肺炎康復後欲同住　兒憂傳染小朋友：點知仲有冇病毒

新冠肺炎疫情持續已經1年有多，不少曾經的感染者都已經康復出院。不過有網民在討論區上發文，指六十多歲的母親確診新冠肺炎後康復，其後希望搬屋與樓主同住。不過樓主卻擔心母親可能仍有病毒在身會感染家中小朋友，但又不敢直接拒絕母親，「好似好不孝咁」，問網民如何是好。網民狠批樓主不孝，亦指既然醫生診斷母親已經康復就不應該有不必要的擔心。



樓主表示，母親於確診新冠肺炎後康復出院，其後希望可以搬屋與樓主同住。（CDC／Unsplash）

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樓主在香港討論區上發文，指母親「中過新冠肺炎但好好彩好返」，而她在出院之後就立即表示想多些與家人見面的機會，所以希望可以搬屋與樓主同住。惟樓主對此卻感到猶豫，因為母親確診時他亦曾擔心會令小朋友受到感染，幸好當時沒有中招，「而家佢話就話好返啫，邊個知佢會唔會有病毒呀？」

雖然希望拒絕母親的同住要求，但樓主又不敢直接提出，因為「好似好不孝咁」，內心亦「真係唔知點」。他又在留言中提到，「唔怕一萬，至怕萬一，小朋友有咩事我又煩一大輪」。

有網民表示，可以考慮建議母親定期檢測，令大家安心。（資料圖片／李澤彤攝）

有網民指，如果擔心母親再次病發，可以考慮購買快速檢測劑，讓她在家中同住時都可以定期檢測，「隔一、兩星期驗1次，大家心理上都好啲」。樓主就指自己一直都有使用，「因為我都驚自己惹畀小朋友」。

留言之中亦有不少人批評樓主不孝，「自己個仔都歧視自己媽媽」，更有人問：「如果你自己中過又好返，你會唔會驚有病毒唔同小朋友住？」不過亦有人表示明白樓主處境，畢竟沒有父母會希望子女出事，而且還要向外家交代，「做男人結咗婚就要照顧好家庭，你呢個點係啱嘅」。最後網民們亦提供折衷建議，例如不同住但搬到屋主附近，又或只短住1、2個月。

內地疾控中心副主任馮子健曾經接受訪問，指康復病人復陽的可能性有3個，包括檢測出現假陽性或假陰性、病毒再次活躍、康復者再次受感染。他亦提到現時復陽個案導致的傳播感染案例不多，作用亦都有限。北京地壇醫院感染中心副主任、感染二科主任陳志海則表示，康復者復陽代表體內病毒有小量繁殖出現，但「其傳染性也是很低的」。

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