男友要求親熱前要做1件事：不然沒感覺　台女感自卑網民急勸分手

真正愛1個人會介意對方的外表嗎？有台女早前於討論區發文，指男友與她親熱時提出希望她先化妝，明言「不然我好沒感覺」，更稱前女友都會「漂漂亮亮的上床」。台女聞言感難過，不禁質疑男友交往久了感生厭，網民看過帖文則狠批其男友是渣男，只注重女性外表，急急勸她分手。



台女指男友要求她親熱前要化妝，更明言「不然我沒感覺」，令她感到難過。（《太陽的後裔》劇照）

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該名台女早前於Dcard討論區發文，指交往1年多的男友早前突然提出：「寶貝以後一起洗澡的時候，洗澡前可以不要卸妝嗎？」她對男友的要求感到奇怪，即反問對方原因，沒料男友坦白指有時候想調情時，見到她沒化妝會沒感覺，「我愣了一下，還反應不過來就說『喔』，然後也沒有然後了」。

台女與男友的對話：

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直至數天前，男友睡前打算親熱一下，但纏綿至一半又「突然說累了不要了」。台女以為男友近日工作加班感到疲累，打算體貼的關心一下，「問他還好嗎之類的」。結果男友卻反問：「下次做愛你可以化妝嗎？不然看你這樣我好沒感覺，我前女友都漂漂亮亮的跟我上床。」

台女指當時她僅回應「好我知道了」，男友之後亦「翻個身去睡了」。事後她回想才覺難過，「當初第1次跟男友過夜的時候也沒有那種要卸妝的焦慮，可是現在突然被這樣子講就蠻難過的」。她又自言覺得自己的素顏不難看，不禁懷疑男友「因為交往久了就膩了」。

台女對男友的言論感難過，又懷疑對方交往久了對她生厭。（《太陽的後裔》劇照）

網民看過帖文也大罵樓主的男友，認為他是「外貌協會」，並非真正喜歡她，「真是膚淺啊，所以他只愛你的外表，而不是你的人啊」、「男朋友也太過分了吧，所以是對美的事物有感覺還是對你有感覺」。

亦有人建議台女以同一方法對待男友，讓他體驗同樣的感受，「跟他說你也很醜，請他抓好頭髮、修眉毛鼻毛鬍子、清完臉上粉刺再來跟你做」、「叫他穿上褲子吧，直接說『有時候想調情往下看就沒感覺了』」。

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