超級渣男性交暗持2部手機　1部偷拍1部睇其他女生照　台女急分手

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-02-23 12:00

性愛是情侶間最親密的行為，如果知道對方在親熱時暗中做出偷拍或想起其他人，伴侶定必無法忍受！有台女在討論區上分享，指發現與男友進行親密行為的時候，男友竟趁背着她時手持2部手機，1部翻看台女朋友或其他女性的照片，另1部就偷拍性交過程。事後台女與男友對質，但發現手機內的證據已全被刪除，男子更反駁指感到自己私隱被侵犯，最終2人亦分手收場。網民大鬧該男友是「渣男渣到爆」，一致讚同樓主分手。

有台女在討論區上分享，指男友與她愛愛時，會偷看其他女生的照片，當中包括她的朋友，而且更會用手機偷拍。（Gettyimages／視覺中國）

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台女在Dcard討論區上以「男友看着其他女生的照片和我做愛」為題發文，向網民們控訴男友對她做過極不尊重的事：

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網民們看完故事之後都一面倒支持樓主，認為應該盡快分手，畢竟男友所做的事都已經犯法了，「渣男渣到爆，立馬分手」、「都被羞辱成這樣了，還不分手」、「這種男友不要也罷」。另外亦有網民表示，分手前一定要確定男友沒有備份，有需要時更應該報警求助。

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黎定基表示，現今拍攝工具相當方便，很容易就可以留下記錄，特別是年輕一代愈來愈愛拍下性愛片日後回味。他認為拍片者多數基於3個心態做出相關行為▼▼▼

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黎定基指出，如果性愛片意外流出，成為別人茶餘飯後話題，或會對當事人造成很大的傷害，需要一段時間才能磨滅，必學3招如何保護自己▼▼▼

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