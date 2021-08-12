盤點學校運動會經典口號　「我哋人多多」引網民共鳴：骨灰級回憶

【運動會 / 啦啦隊 / 口號】約2星期的東京奧運會終於周日（8日）閉幕，掀起一股運動熱潮，ViuTV節目《空肚講宵夜》昨晚（11日）討論學校運動會的啦啦隊口號，1句「我哋人多多，我哋才多多……」，引起網民極大共鳴，紛紛拋出自己年輕時嗌過的口號。



梁祖堯、Hailey（陳俞希）與Babyjohn（蔡瀚億）在節目中重溫多個經典校運會口號，又分享當年的趣事，引起網民瘋狂討論。（ViuTV《空肚講宵夜》截圖）

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「我哋人多多，我哋才多多，我哋人多才多攞獎多！」梁祖堯、Hailey（陳俞希）與Babyjohn（蔡瀚億）在節目中重溫多個經典校運會口號，又分享當年的趣事，引起網民瘋狂討論，大呼「骨灰級回憶系列」，又指以前還會改歌詞，「啲啦啦隊隊長真係好有才」、「才多多真係有嗌過」。

網民還拋出多個經典中英文口號，你又嗌過未？▼▼▼

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