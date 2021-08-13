頂唔順樓上半夜拉凳聲　住戶送凳腳墊理性面對　網民讚：好貼心！

深夜時份切忌發出噪音，以免吵醒鄰居。惟有台灣女網民日前發文分享，指最近在某大廈乘搭升降機時，看到貼有1張告示，投訴樓上住戶經常半夜拖曳椅子發出噪音，並自費購買椅腳的保護墊貼在升降機內，提供予鄰居使用，引來網民爆笑，又指事主實在「太貼心」。



台灣1名住客因不滿樓上經常傳出拉椅子的聲音，自費購買3款保護墊，希望鄰居自覺取用，做法引來網民大讚。（fb「爆廢公社」圖片）

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該名女網民在facebook群組「爆廢公社」發文，指早前到訪某社區時，在升降機內看到1張告示，署名為該大廈的3樓住戶，因不滿樓上鄰居經常在半夜將椅子拖來拖去，遂「出招」希望幫忙解決噪音問題，並隨告示附上3款椅腳保護墊，列明使用方法，「要做的事情很簡單就只是把它套上椅子腳就好，這樣大家都可以享受寧靜舒適的居家生活了」。

不過，有網民就提醒當事人，指噪音未必由樓上發出，很可能是出於樓宇結構問題。（《與神同行2》劇照）

樓主在文中直指「感受到3樓住戶的無奈跟憤怒」，而一眾網民也大讚事主細心和機智，紛紛留言稱「真是好鄰居！」、「貼心，材料都準備好了」、「很有智慧的處理方式」、「很理性的告示文，記得分享哪款保護墊隔音效果比較好」；不過，也有部份網民分享經驗，提醒事主相關噪音不一定是由樓上發出，有可能是樓宇結構所導致「我住在7樓，樓上沒人，還是會聽到拉椅子的聲音」，認為買來保護墊未必物有所用。

同場加映：咁邪？對面樓天台驚現半圓「墳墓」 鄰居嚇壞急投訴 真相估唔到【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



貴州貴陽市早前有巿民驚見對面大廈的天台突然多了1個半圓型的土堆，於是他拿手機拍照希望看清些，當他拉開畫面一看，驚訝土堆像極墳墓，旁邊更疑似豎立了石碑，害他看得頭皮發麻，馬上向管理處投訴。管理處及後找上業主，發現天台上的「墳墓」並非內有骸骨，而是有特別用途，真相大白後令人哭笑不得。



貴州貴陽市有男子起床後驚見對面大廈天台突然多了1個圓型大土堆，外型極像墳墓，嚇得他立即投訴。（「微兔視頻」影片截圖）