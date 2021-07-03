咁邪？對面樓天台驚現半圓「墳墓」　鄰居嚇壞急投訴　真相估唔到

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-07-03 11:00

如果在民居天台出現1座半圓型的「墳墓」，總會令心心驚不安吧？貴州貴陽市早前有巿民驚見對面大廈的天台突然多了1個半圓型的土堆，於是他拿手機拍照希望看清些，當他拉開畫面一看，驚訝土堆像極墳墓，旁邊更疑似豎立了石碑，害他看得頭皮發麻，馬上向管理處投訴。管理處及後找上業主，發現天台上的「墳墓」並非內有骸骨，而是有特別用途，真相大白後令人哭笑不得。

貴州貴陽市有男子起床後驚見對面大廈天台突然多了1個圓型大土堆，外型極像墳墓，嚇得他立即投訴。（「微兔視頻」影片截圖）

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事發於上月22日，居於貴州貴陽市花溪區保利溪湖小區的張先生（化名）早上起床後如常打開窗戶，當他往外一看，即驚見對面大廈的天台上多了1個詭異的半球體狀土堆，看上去有點像1座墳。張先生隨即拿出手機拍照，經放大畫面後，相中細節讓他大嚇一驚，「真的是1座墳！把我嚇了一跳，我說這太奇怪了，樓頂上怎麼會冒1座墳出來」。

據張先生描述，該座墳不但呈圓型狀，而且墳墓後還有石碑，讓他更加深信不疑，於是立即向管理處投訴。張先生拍下的照片在網上曝光後火速瘋傳，當地記者翌日亦前往現場採訪，並到小區的物業辦公室了解內情。辦公室的職員表示，他們接獲投訴後，已聯絡涉事單位的業主及到現場查看，確定天台上的不是墳墓，「業主說是房子漏水了，堆的一些雜物和泥土」。

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在職員協助下，記者成功找上涉事單位業主楊女士。楊女士笑着說沒想到這堆泥土會引起這麼大的誤會，「怎麼可能嘛？你自己扒開看是不是（墳墓），再說我瘋了嗎，我花這麼多錢買一套房子，在自己加樓頂做這個？」。楊女士透露她剛買下這套房子，天台本來有1個屋頂花園，但出現漏水情況，所以她請工人前來維修，「工人把花園裏的泥土全都鏟了起來，堆的話只能那樣堆，所以外觀上看有點像墳墓」。

記者在現場查看，發現「墳墓」其實由泥土、磚板和石塊堆疊而成，而且從「墳墓」的洞口看進去，可以看到裏面是中空的，也有一點水。至於豎立在旁邊的「石碑」，楊女士解釋那是上任業主用來防止電線開關被淋濕的裝置。楊女士續指，當屋頂的防水工程完成後，她會把泥土重新鋪回去，以免引起不必要的誤會。

（綜合）

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