心理測驗｜鍾意煮嘢食定洗碗多啲？生活小細節揭露你最吸引人之處

每個人身上都或多或少會有個閃光點，有些人不自知。



有些人就能夠把這些優點發揮出來，讓別人無法拒絕你，這些魅力會讓你自己閃閃發光。

想知道你讓人無法拒絕的魅力是什麼嗎？來測一測就知道了！

你支出最大部分係啲乜？從呢啲生活細節或許能睇出你最吸引人之處（點圖放大開始測試）👇👇👇

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1.你有表白失敗的經歷嗎？（有的-2 沒有-3）；2.你很會做菜嗎？（會的-3 不會-4）；3.你會很在意對方的條件嗎？（會的-4 不會-5）；4.你支出最多的部分是什麼？（護膚品-5 外出吃飯-6）；5.比起做菜，你更喜歡洗碗嗎？（是的-A 不是-6）；6.經常會自己手洗衣服嗎？（會的-B 不會-7）；7.忙碌的時候會最容易忘東西嗎？（是的-C 不是-D）

答案解析：A. 你最讓人無法拒絕的魅力是堅守原則。良好的家庭教育讓你在與他人往來的過程中能夠很好地明白自己的需要，不會容易被別人影響，總是能夠堅持自己的本心，不輕易動搖，在這麼物慾橫流的年代能做到這樣是很難得的了，這就是你最大的魅力。B. 你最讓人無法拒絕的魅力是外剛內柔。在工作上的你是很剛強的，同事都很佩服你的能力，誇讚你的人品。就是這樣的你，在生活中卻是很柔軟的，看見流浪小動物都會幫忙，喜歡宅在家，做做小手工，充滿了女性的柔美，外剛內柔便是你最大的魅力。

C. 你最讓人無法拒絕的魅力是特別有個性。你的個性不是那種故意裝出來的特立獨行，而是能夠讓別人從心底接受的，讓別人覺得你是與眾不同的人。越了解就會越發現到你身上特殊的地方，就像是一個寶藏，越了解越驚喜。D. 你最讓人無法拒絕的魅力是溫柔體貼。你本身就是個很佛系的人，不喜歡爭強好勝，對待別人進退有度，不僅不會讓別人覺得你疏離，反而還會覺得和你相處沒有負擔，溫柔體貼的讓人感覺特別舒服，這就是你最大的魅力所在。

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