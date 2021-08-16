男網友分享「結紮手術心路歷程」　冇想像中咁恐怖：愛老婆就去做

不少有意結紮男士遲遲沒有行動，是因為害怕在自己的「那裏」動手術，或擔心各種後遺症。一名男網友近日便分享了自己的「結紮手術心路歷程」，還與文末表示「愛你的另一半就別讓她吃藥」，引發熱烈討論。



稱「比牙醫麻醉還不痛」 點圖看看男網友的分享和網民的討論▼▼▼

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吳姓網友在爆廢公社二館發文分享：「結紮兩週了，來分享一下結紮心得，因為我相信有很多男性跟我一樣，很想結紮，但怕痛，畢竟是對『那裡』動刀。我必須強調，千萬別相信網路上說的有多痛，我是完全無感！打麻醉稍微刺一下而已，其他的完全無感！刺一下真的就是刺一下，比牙醫麻醉還不痛！」

男網友續指：「當然每個人耐痛程度不同啦～本人我三四年前就有打算結紮，礙於網路上說的太恐怖所以拖到現在，我做的是無刀口節育手術，一個多禮拜傷口就完全看不到了！有想要結紮的男性們千萬記住！放鬆！醫生說越放鬆越不痛！其他診所醫院我不知道，至少我去的這間超讚。#愛你的另一半就別讓她吃藥」

網民回應：「很man 」、「不是剪掉?」、「據我瞭解就是開啟一個開關，增添很多情趣也不用擔心，一樣會射出東西 ，只是裡面沒有精子，應該是這樣沒錯吧？」、「今年28～結紮5年了～中午手術完，下午就去上班了。其實沒想像中可怕」、「千萬記得多排幾次，然後複診確定，我老三就是老公結紮三個月後來的」、「雖然說結紮真的很有guts，但現在的事前避孕藥設計已經很成熟，醫生評估下使用是不太會傷身的，『讓另一半吃藥就是不愛她』的說法未必準確~當然事後千萬不要吃！」、「如果是愛老婆的心態很棒，但我覺得太多太太拿這種不結紮就不愛我的概念威脅老公結紮覺得很鬧」。

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】