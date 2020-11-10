台男自出娘胎不洗包皮　女友一碰狂掉「碎芝士」　仔細一睇嚇到喊

情侶愛火燒得正旺，在燈光美氣氛佳情況下，容易發展更親密的關係！台灣一對大學情侶來到診間，女方向當地醫生哭訴某天和男友恩愛，進行到「嘴部服務」時，不小心將他的包皮往下一堆，竟發現如碎芝士的白垢。此外，還發現生殖器上佈滿粉色小顆粒，以為是性病，當下在診間崩潰：「是不是嘴巴含到菜花（尖銳濕疣）？」

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台灣健康署青少年網站「幸福e學園」分享常見Q&A中提到，陰莖珍珠疹常見於男性龜頭部位，且幾乎超過一半的男性都可能曾經發生過，只是有的人多一點，有的人少一點。一般說來，陰莖珍珠疹是一個正常的生理現象，它不是由细菌、病毒所引起的，只是單純由腺體分泌與包皮垢刺激引起的增生，因此不會致病，也不需要治療。

事實上，林政賢皮膚科診所也曾經發表文章介紹，陰莖珍珠樣丘疹是一種良性的血管纖維瘤，主要發生於龜頭的冠狀溝上，外觀上呈現排列整齊、黃色或白色的分散性小丘疹。

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林政賢指出，臨床上，陰莖珍珠樣丘疹最容易被誤認為「菜花」，讓許多男性擔心不已。陰莖珍珠樣丘疹分佈較為均勻、規則，大小較為一致，而且每顆丘疹的頭部較圓，通常存在的時間會很久，數量維持穩定，不會越長越多；但菜花常呈群聚分佈，一區一區，每區包含數量不等的菜花病灶，「菜花的每顆丘疹頭部是尖的，並會如同花椰菜的型態般生長。」

林政賢強調，陰莖珍珠樣丘疹為良性，不會有惡性變化，一般不需要治療，但有些男性很在意美觀，或是怕被伴侶懷疑得了性病，會強烈要求將它除去，那麼可以考慮以電燒、汽化型雷射、手術切除、磨皮等方式，但容易留下疤痕，而另一種方式，脈衝染料雷射，在治療1至3次後，除了可能有輕微的短暫瘀青之外，不太有疼痛感，也沒傷口，不會留下疤痕，是不錯的選擇。

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