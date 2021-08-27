男友要求似《女神降臨》穿性感　台女拒露胸被封鎖：只能分手了？

男生們為免女友被「睇蝕晒」，通常都會要求女友穿得保守一點，不過最近有台女分享指其男友卻反其道而行！台女指男友最近失去常態，快要變成「前男友」，「每次出門都要我穿低胸，要不然就是會顯屁股的那一種」，直言希望女友可以穿得跟韓劇《女神降臨》中的秀珍一樣性感，令他在朋友面前有面子。惟台女一直企硬，認為女性即使穿着保守一樣可以很性感漂亮，結果意被男返封鎖，令雙方陷入冷戰，猶豫是否應分手。



台女表示，由於男友知道她喜歡看韓國漫畫《女神降臨》，所以就明言希望他可以模仿漫畫中秀珍的打扮。（IG「meow91__」圖片）

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台女在Dcard討論區上以「#評理 男友因為我不露胸封鎖我」為題發文，指最近與男友因為穿着問題吵架，在多次拒絕性感打扮之後更被男友在手機通訊程式Line之中封鎖，所以發文分享事發經過，希望網民可以給予意見。

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網民們都鼓勵台女保持自我，指她的想法沒有錯，甚至應該盡早分手，「不需要去迎合別人讓你不愉快的事情」、「把自己的性幻想灌在另一半身上，還逼迫另一半的男人，真是糟糕透頂」、「男友只是把你當炫耀工具吧」。有留言甚至提到，如果想要有面子就應該提升自己，而非要求其他人襯托。

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