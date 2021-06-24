女友手機驚見性感自拍照　港男質疑照片用途：佢冇私下Send過畀我

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-24 14:00

手機是現代人收藏秘密的地方，被另一半偷看隨時令感情觸礁！有港男在討論區上發文，指發現女友手機內有大量性感自拍，但在她的社交媒體上卻從來看不到這些照片，「更加冇私下Send過畀我」，急問網民覺得性感自拍是女友喜好還是有其他用途。

港男發現女友手機內有自己從為見過的性感自拍照。（GettyImages）

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港男在香港討論區上發文，說女友手機相簿有大量性感自拍，「全部都谷胸性感少布」。不過在女友的facebook及instagram上卻看不到這些照片，港男表示私下沒有收過女友的性感自拍，所以急問網民：「你哋覺得真係純粹個人喜好定係佢有其他用途？」

不少網民都認為女友十分可疑，需要注意女友是否出軌，「好明顯用嚟引仔啦，小心綠色事件！」、「連你自己都懷疑啲相有用途，咁就好可疑」，又認為女友如果平時都沒有性感打扮的習慣，「喺你面前好密實，你擰轉背先打扮性感，你小心佢背後做啲對唔住你嘅嘢」。不過亦有網民表示，女友性感打扮可能只想為自己留下回憶，「留住最美好嘅回憶，好多女仔都都咁做」，認為不應該一竹篙打一船人。

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