動漫角色「病嬌」屬性受歡迎　反差萌超可愛　現實中是恐怖情人？

是「病」還是「嬌」？日本動漫界盛行「病嬌」（Yandere）一詞，用以形容在二次元中因佔有慾過強，做出各種過激行為的角色。這類極端人設往往深受漫迷歡迎，指他們外表和內心反差巨大，視愛人如命的態度非常可愛。不過，在現實生活中，遇到類似病嬌的情人並非好事，美國曾經有女子持續騷擾甚至用刀殺死前男友，行為模式被指猶如病嬌。這樣恐怖情人還會讓人有「萌」的感覺嗎？



「病嬌」是指在喜歡某個人或事物的同時，受不尋常心理狀態影響，繼而表現過激的示愛行為和思想。（《未來日記》劇照）

經常分享不同心理學現象的YouTuber「維思維」，早前拍片談及有關病嬌的真實案例。他指病嬌一詞源起日本「ACG」，即日本動畫（Anime）、漫畫（Comics）與電子遊戲（Games）的英文首字母縮略字。其日文「ヤンデレ」（Yandere）翻譯，是由 「Yanderu」 病態（病んでる）和 「Dere」 嬌羞（デレ）這兩個詞結合而成。

其中「病」字在此有「不健全心理狀態」的意思；「嬌」則有「因為喜歡某種事物而不好意思出現臉紅」的意思。故整體來說，病嬌是指在喜歡某個人或事物的同時，受不尋常心理狀態影響，繼而表現過激的示愛行為和思想。另有人將之解釋為「養得累」的意思。

病嬌屬性者經常會因為佔有慾太強，傷害情人身邊的人。（YouTube「維思維WeisWay」影片截圖）

維思維指，這類人格除非真的遭到背叛，否則大多不會主動把愛人殺掉，但經常會因為佔有慾太強，傷害情人身邊的人。2005年，在日本成人遊戲《School Days》與同一年上映的動畫《SHUFFLE！》的角色推動下，病嬌此詞開始為人熟知。

病嬌代表：《School Days》桂言葉、《SHUFFLE！》芙蓉楓、《未來日記》我妻由乃：

病嬌源起日本動漫

至2010年，病嬌的知名度再被另一成人遊戲《未來日記》推至巔峰。該遊戲女主角「我妻由乃」對病嬌演繹非常可怕，不單佔有慾強，還會做出各種過激行為，包括為愛殺人和禁錮愛人等等。病嬌人格被廣為人知後，日本動漫界加緊推出這類角色，愈來愈多漫迷拜倒在這類角色的石榴裙下，渴望與現實中病嬌交往。

維思維指，以ACG角色為基準分析來說，病嬌受歡迎主要是因為人們過分理想化二次元角色。雖然動漫中病嬌角色往往都是俊男美女，但換到現實時，則有可能顏值大跌。此情形就像人氣動漫被改編成真人版一般，虛擬角色由二次元搬到三次元後「變味」，真人表現不似預期，幻想破滅。

病嬌受歡迎主要是因為人們過分理想化二次元角色。（YouTube「維思維WeisWay」影片截圖）

再者，病嬌表面視愛人如命，只會傷害情人身邊的人，實則他們只是追求「屬於自己的物品」，情人在其眼中被物化，沒有人權可言，一旦對方違背他們，更可能會為愛奪命。

病嬌現實存在？

維思維續指，若病嬌真實存在於生活，那必定是個危險情人。2008年，美國女子朱蒂.阿里亞斯（Jodi Arias）被指趁前男友在家沐浴時連刺對方27刀，並開槍將其射殺，及後又殘忍地割斷對方脖子。事後警方在男死者單位內找到一部數碼相機，發現死者遇害前曾與朱蒂拍下性愛照片，案情瞬間顯得非常詭異。

2008年，美國女子朱蒂趁前男友在家沐浴時，持刀將其殘殺。（YouTube「維思維WeisWay」影片截圖）

朱蒂後來更在多次審訊中不斷推翻供辭，一時稱自己是自衞殺人，一時表示自己受死者性虐待多年。但無論如何，她因佔有慾而對死者做出的各種極端行為，都讓不少人定性為恐怖情人。維思維亦以此提醒，病嬌在現實中的可怕性，並指病嬌支持者其實只是想要絕不背叛的愛情，以及滿滿的關懷而已。

同場加映：日本女子「高岡由佳」以菜刀不停刺向男性友人腹部，被捕後毫無悔意面露甜笑的舉動，被指儼如ACG作品的病嬌女性由二次元走進三次元。

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【本文已獲「維思維WeisWay」授權刊登。】

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