台灣最詭異懸案│母女升降機內突脫衣　步出後失蹤　12年謎團未解

【台灣最心寒懸案】各地也有不少多年仍未偵破的奇案，2008年初，台灣1名婦人與丈夫吵架後，帶同4歲女兒離家出走，晚上到了彰化員林鎮1座大廈稱要找朋友。不過閉路電視片段顯示，母女於升降機抵達樓層時突然脫下外套及鞋子，出𨋢後走向樓梯便不知所蹤，種種怪異行為為事件增添靈異色彩。當地警方事後調查，找遍大廈仍未能找到母女，案發至今成為台灣最詭異懸案之一。案件近日在當地被重提，網民紛紛表示情節令人心寒，更將之稱為「台版藍可兒案」。

大廈閉路電視片段記錄，當升降機到達11樓時，劉婦突然自行脫下外套及鞋子，並替女兒脫下外套，將衣物丟在地上便急急跑出，不知去向。（網上圖片）

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事發2008年1月20日，居於彰化縣的37歲劉姓婦人與丈夫吵架後，憤怒得帶同4歲女兒離家出走。母女於當晚8時許去到員林鎮1座大廈，劉婦向保安表示要到11樓找朋友，惟進入升降機後卻做出一連串奇怪行為。

閉路電視片段顯示，當升降機到達11樓時，劉婦突然自行脫下外套及鞋子，並替女兒脫下外套，將衣物丟在地上便急急跑出。而11樓走廊的閉路電視則拍到母女往樓梯方向走去，不過父母走進梯間便從此未再露面，猶如人間蒸發。

劉婦家人事後報警，警方遂派員於大廈徹底搜查，連頂樓水塔、管道等可能藏身之處都沒有發現該對母女，但大廈其他閉路電視亦沒有拍到母女離開的紀錄，連相似的變裝身影也沒發現。而警員逐家逐戶查詢後，亦沒在大廈找到認識母女的居民。

有網民翻看閉路電視片段，發現劉婦於升降機內神情疑似帶笑，加上她離奇為自己及女兒脫衣的動作，更覺不寒而慄。（網上圖片）

由於事發大廈位於當地交通頻繁地區，與旁邊的建築物相距甚遠，警方判斷母女無法跨越到鄰座建築物，而且涉事大廈於案發後亦無發生墮樓案，故排除母女跳樓輕生可能。

事件引起當地網民關注，曾有人爆料指，事發當日劉婦泊下電單車便急急進入大廈，管理員發現她沒有拔走車匙，但卻來不及提醒，當時管理員還代為保管車匙，打算於母女離開時歸還，沒料母女再無出現。亦有網民翻看閉路電視片段，發現劉婦於升降機內神情疑似帶笑，加上她離奇為自己及女兒脫衣的動作，更覺不寒而慄。

事件發生至今已逾12年，當地警方仍未能尋獲母女，加上因沒有發現與案件有關的屍體及新證據，案件只能列作失蹤案處理。不過母女做出一連串離奇動作，然後憑空消失多年的案情，足以令網民將案件封為台灣最詭異懸案之一，更有人將這案與2013年發生的藍可兒案相提並論，稱之為「台版藍可兒案」。

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2013年1月31日，加拿大華裔女學生藍可兒（Elisa Lam）於美國洛杉磯失蹤，當地的塞西爾酒店（Cecil Hotel）升降機閉路電視拍下她最後一次現身情況，可見她在電梯內瘋狂亂按樓層按鈕，對着空氣說話，期間手舞足蹈，又躲在電梯一角，似是躲避着某人。同年2月19日，她被發現陳屍在酒店頂樓水塔內，而當地警方最終以死者有「躁鬱症」而自殺結案。

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