英3歲女童被捧做童裝模特兒　賺的錢足夠買樓　嫩媽：為未來準備

家長將可愛寶寶當模特兒拍美照，總會引起爭議。英國1名3歲女童Elise Prior年紀輕輕，已被媽媽當成童裝模特兒，曾和多個大型時裝品牌合作。她的媽媽Sophie Howe透露，最初為女兒開IG，只是覺女兒長得可愛，想和其他媽媽分享，但後來發覺女兒愈來愈特別，很適合做模特兒。雖然Sophie的做法引起不少媽媽非議，但她認為「我們正為她的未來做準備」，已經幫女兒開了儲蓄戶口，賺的錢夠女兒付房屋押金買樓。



英國3歲女童Elise Prior經常演繹不同童裝，已和不同時裝品牌合作過。（「eliselily_」IG圖片）

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居於伯克郡梅登黑德（Maidenhead）的Elise只有3歲，但已經有1個價值2000鎊的衣櫃，其IG上充滿時裝造型照。雖然還是個蹣跚學步的寶寶，但她在兒童時裝界少有名氣，媽媽幫她創立的IG戶口有逾2萬粉絲。她年紀輕輕就被多個品牌看中，包括Zara、馬莎、Next等，邀請她出席童裝活動。

28歲的媽媽Sophie稱，她幫女兒開IG的初心，純粹覺得她長得可愛，想和其他媽媽分享美照，故在Elise足6個月大時就幫她拍照分享。女兒慢慢長大也變得愈來愈特別，追蹤的人變多，許多家長會問她的衣服在哪裡買，之後一些時裝公司開始找她合作。

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Elise有一頭漂亮金髮和曬黑膚色，媽媽覺得她是當模特兒的材料，見女兒照片大受歡迎，逐將她推薦給一些兒童模特兒公司，陸續和時尚界名人合作。目前她穿的衣服多數是Zara和馬莎出品，媽媽發現她愈來愈喜歡打扮，至今已經和多間公司合作過，除了Zara和馬莎，還有The White Company、River Island、Matalan、Sainsburys、Asda等。

3歲就當模特兒，Sophie承認有不少媽媽批評她的做法，但她認為模特兒已是女兒正式工作，「薪水高得令人難以置信」。家人們已幫Elise開設儲蓄戶口，將她賺到的錢都存進去，更透露裏本的錢已足夠未來買樓時付房屋押金，「我們正為她的未來做準備」。

（綜合）