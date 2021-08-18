男童索錢買零食不果　放火燒屋殘障姑姑險燒死　爺爺護孫：他還小

「他只是個孩子」不是萬能藉口！泰國日前有對只有7歲及4歲的小兄弟向爺爺索要20元泰銖（約4.7港元，下同）買零食，因為爺爺未能即時「磅水」要出門拿錢，4歲小孫子竟將着火的柴放到床上放火，當時屋內還有他們患有腦部殘障行動不便的姑姑，之後跑出門外等錢到。爺爺回家時發現屋子起火，馬上跑入屋救女兒及請村民幫手。警方到場時村民已控制住火勢，惟爺爺事發後竟拒絕責備孫子，認為他們年紀還小，天真無邪是無辜的。



泰國1名4歲男童因為爺爺未能即錢給錢買零食，竟然放火燒屋。（網上圖片）

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事件發生於8月11日，武里南府警方接到報案，指有戶村民的房屋起火，單位是單層式建築，警察及消防員趕到時，村民們早已在幫忙滅火，並成功控制住火勢。警方到場發現屋前站了一對7歲及4歲的小兄弟在哭，並承認是他們放火。警方發現起火房間所有電器、衣物等都被燒毀。幸好房屋是混凝土建造，火勢未有快速蔓延。

70歲屋主Lin Jachuenram是2名男童的爺爺，透露事件和孫子索錢買零食有關，事發前孫子們想要20泰銖買零食，但他身上無錢，打算在另1條村工作的妻子領錢。之後爺爺叫孫子們留在家中等待便踩單車離去，當時屋內還有患腦部殘疾行動不便的女兒，亦即2名孫子的姑姑。

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爺爺回來時發現孫子跑出了家門，便將錢交給孫子讓他們買零食，之後發現屋子升起濃濃黑煙，趕回家時屋內已起火。他一度趕跑入屋想抱走殘疾的女兒，但因為女兒很重搬不動，便呼叫鄰居幫忙。

警方指，火警起因是4歲的小孫子不滿拿不到錢，將火爐內已經點着火的柴放到床上引致。爺爺受訪時稱幸好他及時發現火警，不然行動不便的女兒可能會被活活燒死，不過，他說不會就事件罵孫子，因為他們年紀小小還是天真無邪，都是無辜的。有同村的村民認為，4歲男童很可能是看了不知道什麼劇集，才會模仿將着火的柴放上床，並不知道這樣會令屋子起火。

（綜合）